Хакеры группировки Anonymous объявили войну главе американских компаний Tesla и SpaceX Илону Маску из-за влияния на биткоин при помощи заявлений в Twitter, а также из-за пренебрежения к инвестициям обычных работающих людей. Об этом пишет издание Daily Mail.

«Пока у трудолюбивых людей мечты рушатся из-за ваших публичных истерик [твитов], вы продолжаете издеваться над ними… Вы можете считать себя самым умным человеком, но теперь вы встретили достойного соперника. Мы Anonymous. Мы легион. Мы идем», — отмечают хакеры.

Напомним, что 4 июня этого года стоимость биткоина рухнула более чем на тысячу долларов. Это произошло на фоне твита Маска об этой криптомонете.

Это был не первый раз, когда токен падал из-за слов миллиардера. В мае он намекнул, что производитель электрокаров Tesla готовится продать либо уже продала свои криптоактивы. Они оценивались в 1,5 млрд долларов.

Эксперты Уолл-стрит также уже предупреждали: слова Маска сбивают с толку криптоинвесторов и вызывают дополнительную волатильность акций Tesla на бирже.