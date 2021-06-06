Участники Петербургского международного экономического форума рассказали, какие секторы они считают наиболее перспективными с точки зрения инвестирования — как для бизнеса, так и для граждан, пишет РБК.



Вице-президент и совладелец «ЛУКОЙЛа» Леонид Федун:

«Лучше всего вкладываться в кеш. Сегодня зарубежные акции находятся на пике... Непонятная ситуация с инфляцией, реально инфляция от 3% до 5%, притом что доходность государственных бондов, хороших, суверенных, не превышает 1%. На металлы спрос идет, но сегодня металлы находятся в суперцикле, находятся на самом высоком пике. Поэтому я бы рекомендовал инвестировать в акции, у которых соотношение P/E (цена к прибыли. — Прим. ред.) не больше 3—4 и хорошая дивидендная доходность. При этом нужно понимать, что горизонт инвестирования должен быть больше года, на более короткий период лучше оставить деньги на депозите».

Владелец «Новапорта» Роман Троценко:

«Думаю, неплохо будут чувствовать себя металлургические компании. По этому году они сильно подрастут. На втором месте — химия, особенно то, что идет на экспорт. Третье — наверное, нефтянка, она еще не отыграла рост цен на нефть, он еще не отражен в капитализации компаний».

Совладелец Трансмашхолдинга Андрей Бокарев:

«Всегда «цифра»! Сфера IТ будет востребована, всегда будут востребованы определенная часть сырьевого сегмента и машиностроение».

Генеральный директор «ФосАгро» Андрей Гурьев:

«Инвестировать надо в то, что ты понимаешь. Многие мои друзья и коллеги за время пандемии инвестировали в себя, например МВA прошли, пошли учиться. Даже стратегия нашей компании всегда была — органический рост, исторически убирали, скорее, все ненужное, неэффективное. Хорошим направлением для инвестиций остается недвижимость. На следующие год — пять лет надо смотреть, как мы будем побеждать инфляцию. Нужно выбирать антиинфляционные компании или продукты, которые как минимум дадут доходность больше, чем она «проестся».

Предприниматель, экс-владелец «Тройки Диалог» Рубен Варданян:

«Надо инвестировать в себя, это лучше, чем все остальное, и сто процентов даст максимальную прибыль».

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин:

«Сейчас без цифровой трансформации, критериев устойчивого развития и ESG-практик (экологическое, социальное и корпоративное управление — Environmental, Social, and Corporate Governance. — Прим. ред.) никакие инвестиции не оказываются перспективными... Бизнес инвестирует, куда выгодно, но говорить, что в этом году мы инвестируем в одно, а завтра — в другое, не приходится, и сейчас бизнесу нужно обеспечить реализацию договоренностей».

Самые доходные акции за прошлый год Выбор пользователей Банки.ру

Главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский:

«Частникам, особенно массовым, я бы посоветовал более консервативные и долгосрочные инструменты типа ОФЗ [облигации федерального займа], облигации каких-то крупных устойчивых российских и международных компаний. У них достаточный уровень доходности — выше, чем по депозитам, на пару процентных пунктов точно — и низкий уровень риска. К сожалению, сейчас неквалифицированные инвесторы покупают ценные бумаги. Вряд ли они делают технический анализ, фундаментальный анализ. Смотрят, Apple — классная компания, Tesla — классная компания, два друга или две подруги обменялись: «Ой, у меня выросло на 10%», побежали и купили. Это, конечно, к сожалению, типичное поведение неквалифицированное».

CEO группы «Тинькофф» Оливер Хьюз:

«Если ты новый инвестор, всегда надо накапливать опыт. Надо инвестировать маленькими суммами, всегда думать о диверсификации. Это инвестирование в разные инструменты с разными сроками, с разными валютами. Не надо все инвестировать сразу в один инструмент, потому что это может быть опасно, может быть волатильно. Я люблю подход: немножко в депозите, немножко в облигациях разного рода, не только российских, и немножко на фондовой бирже. И я покупаю разные инструменты, разного риск-профиля. У меня часть, которая суперконсервативная, часть, которая более волатильная, но достаточно консервативная. Я знаю, что ничего с ними не случится. И часть, которой я спекулирую, но это маленькая часть. Я думаю, что это для всех. Но если ты неопытный, всегда надо начинать с маленькими суммами и очень аккуратно».

Глава банка непрофильных активов «Траст» Александр Соколов:

«Мы смотрим на экономику через призму своих активов. В прекрасном состоянии находятся девелопмент, геологоразведка. Традиционно все, что связано с цифровыми технологиями, по-прежнему на острие, зеленая энергетика, «зеленая» сейсмика и вообще все, что связано с «зеленой» экономикой, перспективно. Но и ТЭК абсолютно инвестиционно привлекателен, несмотря на попытки общества перейти на зеленые технологии. Ситуация с морозами в Европе и США показала, что мы далеки от момента, когда зеленая энергетика полноправно займет свое место в экономике. Пока зависимость от углеводородов очень высокая и долго будет оставаться такой же».

Глава Минцифры Максут Шадаев:

«Лучше всего инвестировать в российские технологии, российский софт, потому что государство будет делать все для того, чтобы спрос на них рос. Это перспективная инвестиция».

Гендиректор группы «Черкизово» Сергей Михайлов:

«Растениеводство имеет большой потенциал в России, у него длинный цикл, даже десять лет для этого направления очень мало. И в мясе мы видим потенциал как на внутреннем рынке, так и в экспорте. Эти направления нам ближе, поэтому мы ими и занимаемся, очень много инвестируем».

Член совета директоров группы «Эфко» Владислав Романцев:

«Весь мир идет по пути разработки новых технологий, в том числе по переработке растительного сырья, поиска новых источников сырья, генетики продукции, и нам нужно не отстать от них. Почти один миллиард людей недоедают, но у нас не один миллиард переедают, потому что там, где люди имеют доступ к продовольствию, очень много углеводов и балласта. Нужно сделать продукты, которые, с одной стороны, с точки зрения потребления были бы такими же доступными и приятными, но при этом несли дополнительную ценность».

Предприниматель, основатель телеканала «Царьград ТВ» Константин Малофеев:

«Инвестировать нужно в недвижимость. Я считаю, что неквалифицированным инвесторам ни в коем случае нельзя инвестировать в квалифицированные продукты. Люди, которые рекламируют фондовый рынок для неквалифицированных инвесторов, — мошенники. Они поступают очень плохо. Фондовые рынки — для квалифицированных инвесторов. Поэтому неквалифицированным надо вкладывать в недвижимость, в ней разбираются все люди, все более или менее понимают, как, где и что находится. Бизнесу надо дать точно такой же совет. Вот если вы разбираетесь в своем рынке — в него и инвестируйте. А если не разбираетесь — не надо читать исследования, не надо заходить никуда. Занимайтесь своим делом».

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский:

«Лучше всего инвестировать в людей, в сотрудников, в поиск талантов, создание условий. Для нас есть люди — есть бизнес, нет людей — нет бизнеса... Борьба за людей идет, их не хватает, они дорогие, поэтому хочется, чтобы их было больше».

Президент МТС Вячеслав Николаев:

«Инвестировать имеет смысл в рынок акций, и я знаю акции только одной компании, которые точно вырастут в ближайшие несколько лет, — МТС, конечно. Это акции компании, в которые инвестированы мои деньги».

Глава «РТ-Инвест» Андрей Шипелов:

«Инвестировать нужно в экологические проекты. В те технологии, которые будут глобальными в области экологии: обработка органики, полимеров и так далее. Это дороже, чем все остальное, но венчурные инвестиции в компании с экопроектами принесут инвесторам колоссальные прибыли».

Директор по развитию нового бизнеса в «СберМаркетинге», член совета директоров Русской медиагруппы Гавриил Гордеев (Гавр):

«Инвестировать лучше всего в ценности, которые максимально приближены к вечности. Я говорю о творчестве, о креативе. Любую инвестицию в творческого человека не надо расценивать как people business. Ее надо расценивать как инвестицию в создание чего-то нового, что потом будет работать вдолгую, — это музыка, кино, художественные произведения, другая интеллектуальная собственность. В какой-то степени это инвестиция в культуру в целом, которая повлияет на эмоциональную и эстетическую составляющие продуктов, не связанных с творчеством напрямую. Ценность у продукта, который создан с душой, несет в себе эмоцию и может прожить дольше, чем один день на хайпе. У этого продукта большой инвестиционный потенциал».

Телеведущая Ксения Собчак:

«Мне кажется, в том году надо было инвестировать, он был суперудачный для инвестиций. А в этом году рынок ценных бумаг просядет, поэтому там надо консервативно инвестировать».

Музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVi Сергей Шнуров:

«Инвестировать прежде всего стоит в себя. То, что абсолютно точно пригодится в новом времени, — это знания, которые будут у тебя в голове, а не в телефоне».