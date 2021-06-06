Следственный департамент МВД России завершил расследование уголовного дела о хищении у банка 3,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

«Следственным департаментом МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении одного из бенефициаров группы компаний. Он обвиняется в растрате средств коммерческого банка, совершенной организованной группой в особо крупном размере», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, с 2011 по 2015 год участники группы осуществили заключение кредитных договоров с шестью коммерческими организациями, подконтрольными обвиняемому. Злоумышленники оформили документы на получение заведомо невозвратных кредитов. Сообщники из числа сотрудников банка использовали свое служебное положение, чтобы согласовать перечисление денежных средств. Сумма причиненного ущерба составила более 3,6 млрд рублей. Основная часть похищенных денег была направлена на счета подконтрольных участникам организованной группы компаний-контрагентов, которые зарегистрированы за пределами Российской Федерации.

Предполагаемые лидеры и участники организованной группы были задержаны в начале 2020 года. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи Следственного департамента МВД России наложили аресты на имущество обвиняемых общей стоимостью около 1 млрд рублей, а именно на изъятые денежные средства, 12 объектов недвижимости и на доли участников организованной группы в уставных капиталах пяти принадлежащих им компаний.



Одному из бенефициаров группы коммерческих организаций, получивших кредитные средства, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ. По ходатайству Следственного департамента МВД России Генпрокуратурой РФ с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В рамках его реализации следствие получило сведения о руководителях и участниках организованной группы, а также предметы и документы, подтверждающие их причастность к инкриминируемым деяниям.

В настоящее время уголовное дело, состоящее из 180 томов, с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Замоскворецкий районный суд города Москвы для рассмотрения по существу.

В отдельное производство выделено уголовное дело в отношении еще двоих предполагаемых участников организованной группы. В настоящее время они и их защитники знакомятся с материалами дела.

Предварительное расследование уголовного дела в отношении иных фигурантов продолжается.