Согласно зарплатному проекту, которой реализован в Совкомбанке, сотрудникам начали перевыпускать карты Visa на Mastercard, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на источники. Тем сотрудникам, у которых зарплатные карты Mastercard, сообщили, что новые выдадут после окончания срока действия. В Совкомбанке не ответили на запрос издания, но собеседник в банке пояснил, что действующим корпоративным клиентам, у которых есть зарплатные проекты, предлагают переходить на «Зарплатную Халву» на Mastercard, «чтобы подключить весь дебетовый функционал «Халвы», например, кешбэка и процента на остаток на Visa нет. Ранее проект был в пилотной стадии, а теперь «запущен в боевом режиме». В Mastercard заявили, что не комментируют отношения с клиентами.

По словам независимого эксперта на рынке платежных карт Дмитрия Вишнякова, в рамках таких договоренностей платежная система выплачивает вознаграждение банку за определенное количество выпущенных карт или за определенный объем трансакций. Обычно выплачивается премия банку за каждую карту при конвертации портфолио карт, выпущенных на конкурентной платежной системе, отметил он.

Как рассказали в нескольких крупных банках, кредитная организация может хорошо заработать на переводе зарплатных клиентов. По словам собеседников, вознаграждение может исчисляться миллионами и даже десятками миллионов долларов. Если выпустить необходимое количество карт не получается, то банк платит штраф. Выпустить большое количество карт клиентам с улицы гораздо сложнее, чем перевести зарплатные карты. Вместе с тем, по словам собеседников, например, у СберБанка более двух третей карт выпущено в рамках договоренностей с Visa, а у Тинькофф Банка — с Mastercard.

По словам председателя Московской коллегии адвокатов «Арбат» Натальи Никольской, закон разрешает гражданину выйти из зарплатного проекта организации и открыть карту в любом банке. Но в реальности так происходит довольно редко. Как рассказали в ВТБ, только около 10% зарплатного портфеля приходится на единичные платежные поручения, когда юрлицо направляет зарплату сотрудникам на карты банка напрямую без договора. Компании не заинтересованы, чтобы сотрудники сами выбирали наиболее подходящий им банк. Для организации-работодателя каждое подобное перечисление на практике означает прямой убыток, банк, где обслуживается организация, берет за такие услуги повышенный процент, отметила Никольская.