Если в I квартале 2020 года DDoS-атаки в финансовом секторе проводились преимущественно на банки, то сейчас — на криптосервисы, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на компанию StormWall. Тенденция характерна не только для России. По подсчетам компании, в январе — марте 2021 года число DDoS-атак в мире выросло на 40% год к году и на 25% превысило результат IV квартала прошлого года.

Рост DDoS-атак на криптосервисы закономерен, полагает ведущий эксперт направления «Информационная безопасность» IТ-компании «КРОК» Александр Черныхов. Среди причин, по которым происходят атаки, он называет обострившуюся конкуренцию между криптоплощадками и желание вызвать сбои в работе конкурентов. Также смещение фокуса на криптосервисы может быть обусловлено качественной защитой ресурсов крупных финансовых организаций, добавил менеджер по развитию бизнеса Kaspersky DDoS Protection в России Алексей Киселев. Он отмечает рост доли «умных» атак, которые организуются с учетом особенностей ресурса-жертвы.

Рост курса криптовалют спровоцировал приток в отрасль новых клиентов, только осваивающих специфику криптосервисов, что привлекло и злоумышленников, считает управляющий Sevicepipe Артем Избаенков. Способы взлома становятся более интеллектуальными, чтобы хакеров сложнее было вычислить, отмечает он. DDoS-атаки могут служить прикрытием для таргетированных атак и вирусов-шифровальщиков, уточнил Черныхов. По его словам, в этом случае конечная цель — кража средств.

Гендиректор JP Morgan посоветовал держаться подальше от криптовалют Ранее стратеги JP Morgan советовали инвесторам вкладывать в биткоин около 1% от объема своего инвестиционного портфеля.

Злоумышленники часто активизируются в отраслях, где присутствует повышенный спрос, констатируют в «МегаФоне». Среди клиентов компании во второй половине 2020-го и начале 2021 года финансовый сектор и ретейл отошли на второй план по количеству атак, уступив место медицинским организациям, госучреждениям и промышленным предприятиям.

В I квартале на крипторынке была высокая активность, сообщил технический директор международной криптобиржи CEX.IO Дмитрий Волков. На бирже CEX.IO торговые обороты в январе — марте в четыре раза превысили показатели IV квартала 2020-го и в 15 раз — обороты за аналогичный период первых трех месяцев 2020 года, поделился он. Растущая активность пользователей — прямое свидетельство расширения бизнеса, а значит, и роста цены каждой минуты простоя криптосервисов, что делает их все более привлекательными целями для атак, отметил Волков.