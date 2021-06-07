Общий объем выданных банками розничных кредитов в мае 2021 года составил 1,13 трлн рублей. Это ниже исторического рекорда апреля на 12,6%, свидетельствуют данные исследования аналитической компании Frank RG. Падение объемов выданных кредитов в компании связывают с длинными майскими праздниками и не исключают, что, если бы не они, объем выданных кредитов в мае был бы выше.



«Мы считаем, что объемы выданных кредитов по-прежнему говорят о риске кредитного бума на фоне роста ключевой ставки ЦБ и снижения доходов населения. Валовый объем выданных с начала года кредитов за пять месяцев этого года составляет 5,3 триллиона рублей, что на 59% больше, чем в прошлом году, и на 55% выше результатов 2019 года», — отмечают аналитики.

Наибольшую долю в объеме выданных кредитов в мае заняли кредиты наличными. Их доля превысила половину всех выданных кредитов (50,8%). На втором месте — ипотека (38,8%). На автокредиты и кредиты в точках продаж пришлось 8,1% и 2,3% общего объема выданных кредитов. Объем выданных кредитов упал в мае во всех сегментах, кроме POS-кредитования, где прирост составил 7% к апрелю этого года.

Кредиты Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Сильнее всего провалилась ипотека — на 21% к апрелю. По ипотечным программам банки выдали в мае 439,3 млрд рублей кредитов. Падение в сегменте кредитов наличными составило 6,8%. Объем выданных кредитов наличными — 575,5 млрд рублей.

«Падение объемов выданных в мае кредитов связано со снижением спроса на кредитные продукты после объявления Путиным длинных майских праздников», — отмечает старший проектный лидер Frank RG Анастасия Кудрякова. По ее словам, на падение объемов выданной ипотеки повлияло также снижение уровня одобрения заявок на рыночные ипотечные кредиты.

«Если бы не длинные майские праздники, объем выданных кредитов был бы выше, так как население продолжает занимать, ожидая дальнейшего роста банковских ставок», — говорит Кудрякова.

Уточняется, что оценка объемов выдаваемых кредитов в различных сегментах розничного кредитования базируется на передаваемых банками во Frank RG данных о результатах работы за месяц. Данные представлены без учета рынка кредитных карт. Предварительная оценка может уточняться с появлением новых данных или корректировок.

