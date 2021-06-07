📰 Долги и экологические активисты способны парализовать развитие нефтяной отрасли за пределами стран ОПЕК+, пишут «Известия» . Цены на нефть на текущей неделе вновь перешли отметку 70 долларов — показатель, который был нормой перед кризисом. Возвращение к «бизнесу-как-обычно» должно бы означать заметный рост нефтедобычи. Но пока этого не происходит: ОПЕК+ медленно ослабляет вожжи, а в странах, находящихся вне соглашения об ограничении добычи, вообще сколько-нибудь заметного подъема нефтяной индустрии не наблюдается. Согласно прогнозам аналитиков, лишь в нескольких не входящих в ОПЕК+ странах в 2021 году заметно вырастет добыча. Это произойдет в США, Бразилии, Канаде, а также Гайане, которая стала новым членом мирового нефтяного клуба. Но в большинстве других государств будет фиксироваться спад, причем речь идет о довольно крупных производителях типа Великобритании, Малайзии и Колумбии.

📰 На фоне постепенного открытия границ в мае и отпускного сезона в Рунете выросло число ресурсов, на которых продаются сертификаты вакцинации от коронавируса и прочие связанные с ним справки, пишет «Коммерсант» . Такие объявления можно найти на обычных сайтах, в Telegram-каналах или на теневых форумах. Стоимость сертификатов достигает 20 тыс. рублей. Иногда этот «бизнес» организуют медработники, но в большинстве своем речь идет о мошенниках, говорят эксперты. Покупателям подобных справок грозит уголовная ответственность, предупреждают юристы.

📰 Чтобы не допустить сокращения производства яиц и возможного дефицита этой продукции, торговые сети и производители могут перейти на поставки по прямым контрактам, пишут «Известия» . Такой подход предлагают рассмотреть в Минсельхозе. В прямых договорах фиксируют цену на определенное время — год или полгода. Сейчас ретейлеры закупают яйца в ходе электронных торгов, и на 2 июня, по данным ведомства, оптовая цена на них составила 42—48 рублей. Это ниже себестоимости, которая, по информации Росптицесоюза, доходит до 49—52 рублей. При этом в магазинах яйца продают по 74—110 рублей, отметили в Национальном союзе птицеводов.

📰 Цены на российскую нефть Urals закрепились возле двухлетнего максимума, превысив 5,1 тыс. рублей за баррель, пишет «Коммерсант» . За неполные две недели цена выросла на 6,5% на фоне более сильного роста долларовых цен и укрепления курса рубля. Обновление многомесячного максимума произошло за счет повышения долларовых цен на рынке нефти. По оценкам аналитиков, при сохранении текущих цен на топливо до конца года годовой объем сверхплановых нефтегазовых доходов бюджета может составить 1,8—2 трлн рублей. Основной риск для исполнения прогнозов аналитики видят в позиции рубля, так как снижения цен на нефть не ждут.

📰 До конца лета определяющими факторами для курсовой динамики российской валюты останутся геополитика, цены на нефть и общерыночные настроения, пишет «Российская газета» , ссылаясь на инвестиционного стратега «БКС Мир инвестиций» Александра Бахтина. По его словам, в геополитическом разрезе ключевым моментом лета должна стать встреча президентов РФ и США 15—16 июня. Если характер их заявлений укажет на продвижение вперед хотя бы по части сложной двусторонней повестки, пара доллар/рубль может двинуться в направлении диапазона 71—72. Отсутствие какого-либо конкретного позитива может, напротив, снова добавить в настроения покупателей российских активов неопределенность. Что при прочих равных может вернуть рубль в паре с долларом в диапазон 73—75. Аналитик прогнозирует в предстоящие три месяца курс пары доллар/рубль на уровне 71,5—74, по паре евро/рубль — 86,5—90.