Обязательства Проинвестбанка больше его активов, «дыра» составляет более 25,7 млн рублей, свидетельствуют данные опубликованного Банком России отчета о финансовом состоянии кредитной организации.

Напомним, 23 апреля у этого года у банка была отозвана лицензия.

На эту дату активы банка (с учетом обследования, проведенного временной администрацией) составили 1,274 млрд 497 млн рублей, в то время как по данным в бухгалтерском балансе самой кредитной организации они достигают 1,544 млрд 273 млн рублей, обязательства — 1,3 млрд 216 млн рублей.

«Дыра» в капитале, отраженная в графе «всего источников собственных средств», — порядка 25,719 млн рублей.

Центральный банк подал в Арбитражный суд Пермского края исковое заявление о признании банкротом Проинвестбанка, следует из картотеки арбитражных дел.