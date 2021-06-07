Инфляция в России может превысить текущий прогноз Минэкономразвития в 4,3%, уточнение будет в июле. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников в интервью газете Financial Times.



«Мы считаем, что она (инфляция) будет, может быть, чуть выше нашего прогноза, мы его уточним в июле. Но в то же время это понятный риск, мы понимаем, как с ним управляться, внимательно к нему относимся», — сказал он.

По данным Росстата, с начала года рост цен к 31 мая составил 3,35%. Первый вице-премьер Андрей Белоусов на прошлой неделе заявил журналистам, что ожидает рост цен по итогам года на уровне от 4,5% до 5%. Это выше апрельской оценки, когда ожидалась инфляция в интервале 4—4,5%.



Решетников ранее отмечал, что Минэкономразвития сохраняет прогноз по годовой инфляции в РФ в 4,3%, сейчас она вышла на плато, после которого снизится.



По прогнозу Банка России, инфляция в 2021 году составит 4,7—5,2% и вернется к цели в 4% в середине 2022 года.