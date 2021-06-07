Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) снизил ставки по ипотеке с господдержкой на 0,4 процентного пункта. Минимальная ставка по программе составляет 5,5% годовых при покупке «Мультиполиса». В остальных случаях — 5,7% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.



В ипотеку с господдержкой можно приобрести жилье в готовой новостройке, а также в доме на этапе строительства и сдачи в эксплуатацию.

«Госпрограмма действует до 1 июля 2021 года, и правительство активно обсуждает ее судьбу: продлять ли ее и в каком виде. Поэтому сейчас самое время подумать над приобретением недвижимости на выгодных условиях», — добавила управляющий директор по продуктовому портфелю «Ипотека» УБРиР Елена Ботош.



Федеральная программа субсидирования ипотеки стартовала в прошлом апреле.