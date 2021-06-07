Один из способов найти мошеннический кол-центр — проследить, кто в последнее время покупал супердорогую CRM-систему, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

По его словам, мошенничество расцвело из-за финансовой безграмотности клиентов. Вдобавок злоумышленники действуют очень профессионально, добавил банкир.

«Они покупают суперкрутые, очень дорогие CRM-платформы», — отметил он.

Ранее Верхошинский рассказал, что Альфа-Банк выплатил денежные компенсации большому количеству людей, которые предоставили банку информацию о финансовых мошенниках.