Финансовый управляющий имуществом бывшего владельца Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Ананьева подал ходатайство о продлении срока инвентаризации имущества банкира, говорится в определении Арбитражного суда Москвы.

Ходатайство управляющего Сергея Дружинина суд рассмотрит 22 июля.

Девятый арбитражный апелляционный суд в апреле отклонил девять апелляционных жалоб на решение о признании банкротом Дмитрия Ананьева.

Апелляция отклонила жалобы Промсвязьбанка и еще нескольких юридических и физических лиц на решение Арбитражного суда Москвы от 1 февраля. Тогда в отношении должника была введена процедура реализации имущества.

Девятый арбитражный апелляционный суд 15 июня 2020 года по заявлению ООО «Зерновая компания «Настюша» ввел в отношении Ананьева процедуру реструктуризации долгов. Суд тогда отменил определение Арбитража Москвы от 25 ноября 2019 года, когда было прекращено производство по заявлению «Настюши» о банкротстве банкира.

Кроме того, ВС РФ в сентябре 2019 года отказал Ананьеву в отмене определения о возбуждении дела о его банкротстве. Он обжаловал определение арбитража Москвы от 12 апреля 2019 года. Тогда по заявлению конкурсного управляющего компании «Настюша» было возбуждено дело о банкротстве бизнесмена.

Столичный арбитраж в июне 2019 года в рамках дела о банкротстве Ананьева отказал в аресте его имущества в размере 2,8 млрд рублей.



В ходатайстве управляющего «Настюши» говорится, что непринятие обеспечительных мер на имущество Ананьева может сделать невозможным исполнение гражданином-должником его обязательств перед заявителем в размере 2,8 млрд рублей. В частности, заявитель просил арестовать денежные средства Ананьева, находящиеся на счетах банка «Возрождение» и Промсвязьбанка, а также 33% доли в уставном капитале ООО «ПСБ-Менеджмент» и самолет Bombardier Challenger 650.

Арбитраж посчитал, что заявителем не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта по настоящему делу.

Столичный арбитраж 29 мая 2019 года удовлетворил заявление Промсвязьбанка об аресте имущества бывших владельцев банка Алексея и Дмитрия Ананьевых на сумму 282,2 млрд рублей. Заявление о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества было направлено в рамках иска о взыскании убытков в размере 282,2 млрд рублей с двенадцати бывших топ-менеджеров банка.