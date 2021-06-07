Райффайзенбанк с 7 июня повысил ставку по вкладу «Фиксированный», сообщает пресс-служба кредитной организации.

Величина ставки зависит от срока размещения средств. Максимальная ставка выросла с 3% до 4,05% — для этого деньги должны находиться на счете полтора-два года.



«Фиксированный» предлагает разные ставки в зависимости от срока — можно выбрать комфортный формат с предсказуемым результатом в зависимости от финансовой стратегии», — отметил руководитель направления некредитных продуктов Райффайзенбанка Роман Карандин.