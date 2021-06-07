Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АО «Синема парк» к банку «Траст» об изменении условий кредитного договора, следует из материалов картотеки арбитражных дел. Подробности этого дела пока не раскрыты.



«Траст» намерен обжаловать это решение суда, сообщил «Интерфаксу» представитель банка.

Это один из четырех исков, поданных в Арбитражный суд Москвы в январе 2021 года к «Трасту» компаниями «Синема парк» и A&NN Investments Limited (подконтрольны бизнесмену Александру Мамуту). Банк тогда отмечал, что эти компании пытаются через суд навязать ему неприемлемые условия реструктуризации, ссылаясь на сложную ситуацию, в которой кинобизнес оказался из-за пандемии.

Суммарно структуры Александра Мамута должны банку «Траст» 23,5 млрд рублей, из которых 19,8 млрд приходится на сеть кинотеатров «Синема парк», 4,5 млн долларов (331,2 млн рублей по курсу ЦБ на 21 мая 2021 года) — на компанию «Медхолдинг», на которую оформлен частный медицинский центр, и 2,5 млрд рублей — на компанию «Вандеркинд», которая развивает в России по франшизе сеть магазинов детских игрушек Hamleys.

В январе 2021 года банк списал новогоднюю выручку киносети в счет просроченного долга — 431 млн рублей. Уже в марте 2021 года «Траст» потребовал от киносети досрочно погасить кредит и проценты по нему. Компания в ответ утверждала, что у нее нет на это средств.