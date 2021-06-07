Прибыль Абсолют Банка за первые три месяца 2021 года по МСФО составила 832 млн рублей, что на 434 млн превышает прошлогодний результат. Такие данные представлены в релизе финансовой организации.

Чистый комиссионный доход вырос на 11,7%.

«На всех направлениях бизнеса, которые банк определил для себя в качестве приоритетных, отмечена позитивная динамика. Ипотечный портфель Абсолют Банка за первый квартал увеличился на 4,5%: с 91 млрд рублей до 95,1 млрд рублей. Абсолют Банк сохраняет стабильную базу привлеченных средств. За указанный период объем привлеченных средств физических лиц увеличился на 1,6% до 114,3 млрд рублей», — отмечают в банке.