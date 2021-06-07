Мировую экономику в ближайшие годы ждет новый масштабный кризис, рядом с которым Великая депрессия покажется детской игрушкой, заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Он напомнил, что аналитики и самые авторитетные эксперты во всем мире предсказывали наступление экономического кризиса в 2020 году.

«Тот экономической кризис, о котором все говорили, не пришел в 2020 году и уж тем более с ковидом не закончится. Он и не начинался», — сказал Макаров, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме.

«Он не начался только потому, что заливали COVID деньгами, и заливали триллионами долларов, проводя, на мой взгляд, абсолютно безответственную политику», — пояснил депутат.

«В результате мы видим, эти триллионы долларов пошли на рынок commodities, на рынок ценных бумаг. В результате пузырь, который был очень сильно надут и так до 2020 года, стал огромным. Когда он лопнет — мы столкнемся с кризисом, рядом с которым Великая депрессия покажется детскими игрушками», — заявил Макаров.

При этом, по его словам, глобальные механизмы, такие как ВТО, сейчас не работают. «Главная проблема санкций — не угроза отключения от SWIFT, а главное — что сломаны все механизмы, которые хоть как-то могли микшировать последствия. А значит, каждая страна столкнется с кризисом в одиночку и будет решать эти проблемы в одиночку», — сказал глава думского комитета.

Россия, по его словам, сейчас должна подумать о том, как подготовить свою экономику к встрече этого кризиса. При этом он отметил, что если посмотреть на предыдущие глобальные потрясения, то можно увидеть, что экономика РФ из каждого нового кризиса выходила с меньшими потерями и меньшими затратами, чем из предыдущего.

«То, что нам предстоит пройти, и предстоит пройти всему миру, строго говоря, по результатам прохождения этого кризиса и будет выстраиваться следующая мировая конфигурация не только экономики, но и политики», — уверен Макаров.