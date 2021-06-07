🔹 Экономическая неуспешность, или бедность, начинается с образовательной неуспешности на уровне школы, то есть с отставания от школьной программы, заявил ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов. Он пояснил, что условно в каждом классе не успевают по программе около 30% школьников.

🔹 Глава АСВ Юрий Исаев предложил страховать инвестиции на фондовом рынке. Хеджировать необходимо риски фрода и мошенничества, считает он.

🔹 Пандемия сформировала новые пользовательские привычки и дала сильный импульс к трансформации банковского сектора, рассказала директор департамента аналитики и контента Банки.ру Сабина Хасанова в ходе выступления на VII Всероссийском банковском форуме. Но не все российские банки были готовы к быстрым изменениям, отметила она.

🔹 Банки.ру подвел итоги акции «Нам 16 лет», по условиям которой участники могли выиграть три приза по 160 тыс. рублей каждый. Все победители получат персональное уведомление о выигрыше, а также памятку о порядке получения призов на указанный при регистрации номер телефона или e-mail.



🔹 ЦБ планирует выпустить на рынок страховой продукт нового типа — долевое накопительное (инвестиционное) страхование жизни. Это комбинация услуг по страхованию и инвестированию. У такого полиса четыре принципиальных отличия от существующих на рынке программ по страхованию жизни.

🔹 Бывает, что родитель, обязанный выплачивать алименты на содержание своего ребенка, скрывает свой доход. Например, от работы по совместительству. О том, что такое неустойка по алиментам и как ее получить — в новом выпуске Fingram.

