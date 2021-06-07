Предприниматель и основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков считает, что капитализация группы «Тинькофф» может достичь 30 млрд долларов в ближайшие два года. Об этом он сообщил на своей странице Facebook .

«Моя семья — долгосрочный инвестор и я верю, что капитализация «Тинькофф» в ближайшие пару лет достигнет 30 млрд долларов. Те, кто купил наши акции год-полтора назад, уже заработали под 500% в долларах, и сейчас я смотрю на показатели, развитие наших технологий и верю, что этот тренд сохранится», — сообщил Тиньков.

По его словам, «Тинькофф» — самый технологичный и продвинутый финтех в мире. «Только представьте — мало у кого из тех, кто с удивлением прочитал в недавнем интервью Владимира Петровича Евтушенкова о якобы каких-то переговорах о покупке «Тинькофф» (я неоднократно говорил, что никаких переговоров с Евтушенковым не вел, мы по сути и не знакомы с ним), даже мысли не закралось, что звонок, судя по всему, принял наш голосовой помощник Олег. Исходя из наших капитализаций, нам бы, наверное, стоило еще раз обсудить покупку МТС, но наша команда считает, что телеком — это прошлое, а финтех — это будущее», — пояснил предприниматель.

Капитализация группы «Тинькофф» впервые превысила 1 трлн рублей На сегодняшний день торгуются лишь 15 российских компаний, стоимость которых превышает 1 трлн рублей.

Он также добавил, что «Тинькофф» вошел в пул избранных: «Сегодня только 13 компаний на Московской бирже стоят дороже триллиона рублей и «Тинькофф» стал одной из них. Спасибо нашим клиентам, партнерам и команде! Надо двигаться дальше, ведь «Тинькофф» — он такой один. А такое не продается, надоели эти «покупатели».