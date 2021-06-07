Банк «Зенит» при поддержке компании «Татнефть» и администрации Альметьевска реализует образовательную инициативу «Школьный Upgrade», сообщает пресс-служба кредитной организации. Более 500 учеников представили свои идеи для обустройства комфортной зоны в библиотеках школ города. Отбор проходит на конкурсной основе среди 26 образовательных учреждений. Три лучшие идеи будут реализованы при финансовой поддержке банка «Зенит».

«Инициатива банка «Зенит» направлена на привлечение подростков к созданию современной образовательной среды, способствующей самореализации и освоению новых знаний. В рамках проекта будут созданы функциональные зоны комфорта в библиотеках и нанесен мурал на фасад школ. Эксперты рассмотрят заявки от участников конкурса и определят три команды школ-победителей. В ходе воркшопа 9 июня ученики и педагоги под руководством опытных архитекторов разработают индивидуальное дизайнерское решение для каждой школы. Открытие обновленных библиотечных зон запланировано на сентябрь», — говорится в релизе.

Креативность и полезность идей школьников оценят директор Martela в России, учредитель проекта EdDesign Елена Аралова, управляющий партнер «Проектной группы 8», член международной ассоциации Environmental Design Research Association Дмитрий Смирнов, руководитель благотворительного фонда «Татнефть» Ренат Мамин и эксперты банка «Зенит».