Средняя ипотечная нагрузка на душу работающего населения в России с 2011 года выросла в десять раз. Самый большой рост среди федеральных округов отмечается на Дальнем Востоке, а максимальная нагрузка среди регионов — в Ямало-Ненецком автономном округе, пишет РБК со ссылкой на данные агентства недвижимости «ЦИАН».

В среднем на одного работающего россиянина в возрасте от 15 до 72 лет сейчас приходится 142 тыс. рублей ипотечного долга, говорится в исследовании. Десять лет тому назад показатель составлял 14,4 тыс. рублей.

Таким образом, сейчас условный ипотечный показатель на душу населения составляет чуть менее трех средних зарплат по стране (данные Росстата за I квартал 2021 года — 52,14 тыс. рублей), десять лет назад это было 70% среднероссийской зарплаты.

В компании отмечают, что существенный — на 46% в кредитах и на 66% в денежных средствах — прирост ипотечной задолженности пришелся на период после запуска программы льготной ипотеки на новостройки. Максимальный ипотечный ажиотаж был отмечен в 2020 году; сейчас, по данным «ЦИАН», активность заемщиков ниже примерно на четверть. С апреля 2020 года, когда была запущена госпрограмма, условная среднедушевая ипотечная нагрузка выросла на 24,7%.

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

«Десять лет назад средняя задолженность по кредиту была эквивалентна сумме в 0,7 заработной платы. То есть теоретически менее чем за месяц россиянин зарабатывал сумму, чтобы покрыть условный ипотечный кредит. Сейчас речь идет уже о трех зарплатах. Закредитованность населения увеличивается», — отмечается в исследовании.

Сильнее всего — в 14 раз — показатель вырос в Дальневосточном федеральном округе, где сейчас он составляет 158,2 тыс. рублей на человека. В «ЦИАН» объясняют такую динамику действием программы «Дальневосточная ипотека», которая доступна в этом округе по ставке от 0,4% и распространяется на первичный и вторичный рынки. «За прошедший год средняя стоимость 1 кв. м на вторичном рынке ДФО повысилась на 23,3%, что стало самым высоким показателем по стране», — отмечают аналитики «ЦИАН».

На втором месте по росту ипотечной закредитованности находится Центральный ФО, где показатель за десять лет вырос в 13 раз до 158,8 тыс. рублей. В первую пятерку по динамике также входят Северо-Кавказский ФО (в 12,9 раза до 57,8 тыс. рублей), Северо-Западный ФО (в 11,4 раза до 179,2 тыс. рублей) и Приволжский ФО (в 10,5 раза до 130,3 тыс. рублей).

В остальных округах отмечена следующая динамика:

Южный ФО — рост в 9,9 раза до 98,2 тыс. рублей;

Сибирский ФО — в 6,4 раза до 139,2 тыс. рублей;

Уральский ФО — в 6,3 раза до 177,2 тыс. рублей.

Регион с самой крупной суммой условной ипотечной задолженности на душу населения — Ямало-Ненецкий АО с 316,3 тыс. рублей. На втором месте Ханты-Мансийский АО с 299,1 тыс. рублей, на третьем — Якутия с 269,9 тыс. Москва занимает в этом рейтинге десятое место (191,1 тыс. рублей), Санкт-Петербург — шестое (216,2 тыс.), указано в материале РБК.

«Самая высокая задолженность отмечается в регионах с заработной платой выше средней, в том числе в ресурсных регионах, а также в субъектах с относительно невысокой численностью населения, — поясняют аналитики «ЦИАН». — Обратная ситуация, когда задолженность ниже средней по стране на каждого жителя (до 50 тыс. рублей), — в Крыму, Севастополе, а также республиках Северного Кавказа (Дагестан, Ингушетия, Чечня), которые в целом являются аутсайдерами по объемам выдачи кредитов». Низкий спрос на ипотеку на Кавказе в компании объясняют спецификой местного спроса, который сфокусирован на частном домостроении. В Крыму — малым числом доступных для жителей региона ипотечных продуктов: на местном рынке не представлены крупнейшие ипотечные банки.



Президент России Владимир Путин 4 июня объявил о продлении программы льготной ипотеки в стране с существенным изменением ее основных параметров. Ставку по программе с 1 июля поднимут до 7%, лимит по кредиту снизят до 3 млн рублей для всех регионов. Одновременно расширяется действие семейной ипотеки под 6%: ее смогут получить в том числе и семьи, где с 2018 года родился единственный ребенок.