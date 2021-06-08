Агентство по страхованию вкладов (АСВ) оценивает найденное имущество банкиров Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова и Ларисы Маркус в 100 млн долларов. Об этом РБК сообщил первый замглавы АСВ Андрей Мельников на Петербургском международном экономическом форуме. Бывший совладелец ВПБ Беджамов сейчас находится в Лондоне, где агентство вместе с инвестиционной компанией А1 (входит в «Альфа-Групп») судится с ним в Высоком суде по делу о мошенничестве. Лариса Маркус — экс-глава банка и сестра Беджамова — приговорена к 8,5 года лишения свободы в России.

«В целом все, что мы на сегодня нашли из активов по кейсу Ларисы Маркус и Георгия Беджамова, можно оценить в 100 миллионов долларов», — сказал изданию Мельников. АСВ наняло А1 для поиска и взыскания активов Маркус и Беджамова за рубежом в 2019 году, теперь агентство впервые оценило найденные активы бывших банкиров.

Беджамов заочно арестован по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) на 113 млрд рублей во Внешпромбанке (по этому же делу приговорена Маркус). Как полагает следствие, Беджамов и Маркус выдавали невозвратные кредиты фиктивным компаниям, аффилированным с ними, а также списывали средства со счетов клиентов без их ведома. Требования кредиторов Внешпромбанка составляют 234,9 млрд рублей, из них выплачены 17,3 млрд рублей (7,36%), отмечается на сайте АСВ.

В апреле 2021 года стало известно, что А1 и АСВ договорились о мировом соглашении с Маркус в отношении ее активов в США и Европе.

«Мы вместе с А1 договорились с Ларисой Маркус о том, что она добровольно передает нам выявленные американские и европейские активы. Это, по сути, «спрямляет» нам путь», — напомнил Мельников, отметив, что в условиях соглашения «есть определенные встречные условия, но тем не менее это быстрее и эффективнее, чем взыскивать эти активы по судам». «При этом в соглашении есть оговорка, что мы имеем право искать дальше. Если удастся выявить другое скрытое имущество, мы сможем запустить процедуру обращения взыскания», — сказал он. В А1 не стали комментировать мировое соглашение с Маркус. Сколько из 100 млн долларов будет покрыто по нему, стороны не уточняют.

Официально активы Маркус не раскрывались. В апреле Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство финансового управляющего ее банкротным процессом о привлечении зарубежных брокеров для продажи имущества. Как писал РБК, этим займутся две нью-йоркские компании — Avenir Realty Inc. и A&I Broadway Realty Inc., а также гибралтарская BAGT и французская Beaumont Goodwill of Paris. Для нью-йоркских риелторов оплата услуг составит не более 2,9 млн долларов, комиссия — 6% от выручки от продажи имущества. Для французской фирмы комиссия будет поменьше — 5%.

Из материалов судов и нью-йоркского реестра недвижимости известно, что Маркус принадлежали квартиры в домах на 10 West End Avenue и Broad Street, 40 на Манхэттене. Некоторые из этих объектов продаются на сайте Broadway Realty: например, квартира на 10 West End Avenue — за 2,9 млн долларов.