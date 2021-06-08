Летом на столичных площадках появятся фотографии памятных монет с изображениями редких представителей фауны, сообщает пресс-служба регулятора.

С 1992 года Банк России регулярно выпускает монеты, посвященные животным, оказавшимся под угрозой исчезновения. Серии «Красная книга » и «Сохраним наш мир » насчитывают более 150 монет.

«Посетители смогут по достоинству оценить мастерство художников, «ожививших» изображения на монетах, а также узнать интересные факты о повадках и среде обитания редких животных», — отмечает ЦБ.

Увидеть экспозицию Банка России можно будет на столичных площадках на протяжении всего лета. С 8 июня по 18 июля она расположится на территории парка «Северное Тушино». С 1 по 30 июля — в парках «Садовники», «Борисовские пруды» и у Джамгаровского пруда. А со 2 по 31 августа переместится на одну из главных туристических улиц столицы — Арбат. С сентября выставка поедет по стране и будет экспонироваться в 100 городах России.