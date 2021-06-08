Опыт рекомендации кредитной карты близким, знакомым или коллегам имеет половина (51%) опрошенных россиян, говорится в сообщении НАФИ. Чаще всего свои кредитные карты готовы рекомендовать работающие клиенты, клиенты высокодоходной группы, а также пользователи карт в возрасте 29–39 лет. Реже других готовы рекомендовать неработающие, представители возрастной группы 55+, клиенты с низким доходом. В топ-5 банков по уровню лояльности клиентов, имеющих карты с кредитным лимитом, вошли Совкомбанк, Райффайзенбанк, Альфа-Банк, ВТБ и Тинькофф Банк.

При выборе карты клиенты ориентируются прежде всего на размер беспроцентного (льготного) периода (96%), процентную ставку по кредиту (94%) и стоимость выпуска и годового обслуживания (94%). При оценке респондентами уже имеющихся у них кредитных карт основными драйверами лояльности стали выгодные условия (18%), удобство использования (17%) и наличие большого льготного/беспроцентного периода (13%). Больше всего держателей карт с кредитным лимитом отталкивает от использования таких карт размер процентной ставки (27%), невыгодные условия использования в целом (6%), а 14% просто не любят кредиты и стараются по возможности не брать в долг.

О преимуществах своих карт заявили 84% опрошенных. Чаще всего они указывали на достаточный кредитный лимит (42%) и возможность оформить карту онлайн (38%). Другие преимущества – бесплатная рассрочка, большое количество точек продаж, где принимают карту, бесплатные выпуск, перевыпуск и обслуживание карты, бесплатный цифровой банкинг и СМС-информирование. На недостатки своих кредитных карт указали 62% опрошенных. Чаще всего говорили о коротком льготном периоде, чуть реже – о недостаточном кредитном лимите и мешающих рекламных уведомлениях. Четверть опрошенных (25%) заявили об отсутствии недостатков своих карт.