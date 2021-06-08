Банк «Зенит» предоставляет клиентам скидку 0,2 процентного пункта на покупку недвижимости по программе «Ипотека с господдержкой — 2020». Теперь клиенты могут оформить льготный кредит по специальной ставке от 5,49% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Акция действует для заявок, направленных в банк с 7 июня 2021 года, а также при условии выхода на сделку до 1 июля 2021-го.

«При покупке жилья на сумму более 7 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области заемщики могут оформить кредит по ставке от 5,49% годовых. Для остальных регионов минимальная сумма кредита составляет 5 млн рублей», — говорится в релизе.

В рамках специальной программы «Ипотека с господдержкой — 2020» максимальная сумма кредита для Москвы, МО, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, для других регионов — 6 млн. Минимальный первоначальный взнос — 15% от стоимости жилья, можно оплатить за счет средств материнского капитала. Срок кредита — от трех до 25 лет.