Госдума приняла во втором чтении законопроект о регулировании финансовых договоров, заключенных для обеспечения обязательств для внебиржевых производных финансовых инструментов. Документ внесен группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым.

Законопроект направлен на реализацию принятых Россией в рамках G20 обязательств в части введения обязательного маржирования (обеспечения) для внебиржевых производных финансовых инструментов, в отношении которых не осуществляется централизованный клиринг, а также на имплементацию разработанных Базельским комитетом по банковскому надзору (BCBS) совместно с Международной организацией комиссий по ценным бумагам (IOSCO) стандартов по маржевым требованиям для внебиржевых производных финансовых инструментов, в отношении которых не осуществляется централизованный клиринг.

Законопроект предусматривает нормы и положения, закрепляющие полномочия ЦБ в части обеспечения обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. Кроме того, законопроект предполагает изменения, направленные на закрепление самостоятельного способа обеспечения обязательств, вытекающих из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. Речь идет о передаче ценных бумаг и (или) денежных средств в счет обеспечения посредством их списания со счета стороны, совершившей отчуждение, и зачисление на счет стороны, в пользу которой предоставлено обеспечение.

«Способы обеспечения, имеющиеся в российском законодательстве и судебной практике, не могут быть использованы для обеспечения на финансовых рынках. В этой связи предложенные законопроектом изменения направлены на введение в российское законодательство самостоятельной конструкции финансового обеспечения», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Поправками ко второму чтению прописываются особенности обеспечительного платежа при обеспечении обязательств из договоров, заключенных на условиях, определенных генеральным соглашением (единым договором), особенности прекращения обязательств из договоров о предоставлении обеспечения без передачи права собственности на предмет обеспечения, если предоставление обеспечения является обязательным условием для заключения договоров на условиях генерального соглашения. Также уточняются определения денежных средств от нерезидентов, которые могут быть зачислены на счета, открытые в банках, расположенных за пределами территории РФ, и резидентов — юрлиц, являющихся квалифицированными инвесторами или профессиональными участниками рынка ценных бумаг.



Если договор, являющийся производным финансовым инструментом, заключается не на организованных торгах и одной из сторон по нему не является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, то исполнение обязательств по такому договору должно быть обеспечено в случаях и в соответствии с требованиями, которые устанавливаются нормативным актом Банка России.

В случае принятия документ вступит в силу со дня опубликования.