Почти половина россиян (48%) боятся влезать в долги, поэтому отказываются от кредитов, показало исследование Райффайзенбанка.

И для женщин это более актуальный страх, чем для мужчин (49% против 46% соответственно). Мужчины чаще женщин мотивировали отказ от займов тем, что им хватает собственных денег (41% против 33%). Всего же эту причину обозначили 37% опрошенных.

Согласно исследованию, 36% респондентов полагают, что это невыгодное решение. 4% взяли бы кредит, но им не дают. Среди иных причин отказа от заемных средств (выбор 3% респондентов) звучали такие: «кредит портит отношения» и «не было необходимости».

«Кредит — это не панацея, но и не кошмар. Это просто финансовый инструмент, которым важно уметь правильно пользоваться. Конечно, не стоит брать новые кредиты, чтобы погасить проценты по старым — это только увеличит долговую нагрузку. Однако кредит — это удобное решение, когда быстро нужны деньги на ремонт или обучение, а собственные средства инвестированы или лежат на накопительном счету», — рассказал руководитель направления развития потребительских кредитов Райффайзенбанка Иван Карпов.