Курс биткоина существенно снизился — как считают эксперты, чье мнение приводит ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg, это, возможно, произошло из-за действий властей США, которые сумели изъять часть суммы выкупа из электронного кошелька хакеров, взломавших компьютеры американской компании Colonial Pipeline.

Согласно данным портала Coindesk.com на 15:30 мск, курс биткоина составляет 33 063,84 доллара (минус 9,11% за сутки). Суточный минимум — 32 211,14 доллара. Исторически максимальный курс биткоина — 64 829,14 доллара (прим. Банки.ру).

«[Власти] смогли отследить неотслеживаемое и изъять биткоины, этот факт меняет представление о биткоине как о криптовалюте, не подпадающей под контроль государства», — цитирует Bloomberg аналитика из компании Oanda Джеффри Хэлли. Он полагает, что информация об изъятии части суммы с электронного счета хакеров могла привести к тому, что владельцы биткоина стали его продавать.

В понедельник заместитель директора Федерального бюро расследований Пол Эббот заявил на пресс-конференции в Министерстве юстиции США, что его сотрудникам удалось найти электронный кошелек хакеров, заблокировавших в начале мая компьютеры трубопроводной компании Colonial Pipeline, и изъять оттуда часть выкупа в биткоинах. Минюст тогда же уточнил, что речь идет о 63,7 биткоина на сумму 2,3 млн долларов. Как поясняет Bloomberg, такими действиями Вашингтон показал, что способен найти интернет-преступников даже за границей.

Биткоин — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткоина отмечен лишь в последние годы.



По данным американских спецслужб, кибератаку на Colonial Pipeline осуществили злоумышленники из группировки DarkSide. Colonial Pipeline заплатила хакерам 4,4 млн долларов, чтобы вернуть доступ к своим данным.