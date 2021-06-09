Банк России в июне снова повысит ключевую ставку, считают опрошенные Банки.ру экономисты. Большинство экспертов склоняются к тому, что очередное повышение произойдет шагом 50 базисных пунктов до 5,5%. Основными драйверами повышения ставки называют высокий уровень инфляции и относительно быстрое восстановление экономической активности в России и мире.



Ожидания аналитиков вполне согласуются с высказываниями представителей самого регулятора. Так, глава ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщила ТАСС, что на июньском заседании совета директоров Банка России точно не будет рассматривать вариант снижения ключевой ставки. Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева также подтвердила, что основным вариантом изменения ключевой ставки станет ее повышение на 25 или 50 б. п.

Юдаева назвала варианты решений ЦБ по ключевой ставке 11 июня Снижение ключевой ставки рассматриваться не будет.

Плюс 0,25 процентного пункта?

На заседании 11 июня Банк России, наиболее вероятно, продолжит курс на рост ключевой ставки, подняв ее на 25 б. п. до 5,25%, считает директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко. По его мнению, предпосылками для дальнейшего повышения ставки выступают рост инфляционных ожиданий и усиление потребительского спроса, подпитываемого потребительским кредитованием, в том числе продлением льготной ипотеки еще на год, как было объявлено на ПМЭФ-2021.

Плавное повышение ставки до 5,25% в качестве базового сценария рассматривают и в Совкомбанке. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев отмечает, что в пользу повышения ключевой ставки на ближайшем заседании выступают соответствующие сигналы регулятора, рост экономической активности, геополитические факторы и высокие инфляционные ожидания. По оценкам банка, основанным на недельных данных Росстата, к концу мая рост потребительских цен составил 5,9% год к году. Аналитики банка прогнозируют, что инфляция достигнет своего пика этим летом на уровне 6,1—6,3%, но к концу года снизится до 5,1—5,3%. К целевым 4% рост потребительских цен вернется во второй половине следующего года.

Сходной позиции придерживаются и эксперты рейтинговой службы НРА. Базовым сценарием агентства является повышение ключевой ставки на 0,25 п. п., так как наблюдаемое восстановление экономики является хрупким и существенное повышение ключевой ставки может замедлить экономический рост и инвестиционную активность. Кроме того, в летне-осенний период инфляция имеет, как правило, тренд на снижение на фоне продажи продовольственных товаров нового урожая.

Плавного возвращения к нейтральной ДКП ожидают и в рейтинговом агентстве НКР. «Мы ожидаем повышения ключевой ставки еще на 0,25 процентного пункта, после чего Банк России, по нашим прогнозам, возьмет паузу в дальнейшем повышении ставки до октября», — сообщил старший управляющий директор агентства Александр Проклов.

Главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах также высказался за повышение ставки на четверть процентного пункта. По его словам, сохраняющийся инфляционный фон и предыдущие заявления регулятора указывают на грядущий рост ставки, однако ее повышение на 50 б. п. два раза подряд с учетом политики ЦБ в контексте предсказуемости ключевой ставки было бы слишком поспешным.

Аксаков: ЦБ может повысить ключевую ставку на 0,25 п. п. Также он считает решение ЦБ об ужесточении требований по резервированию для льготной ипотеки совершенно правильным, как и решение о ее продлении.

Плюс 0,5 процентного пункта?

Тем не менее большинство опрошенных Банки.ру аналитиков прогнозируют повышение ставки сразу на 50 б. п. Ускорение инфляции в РФ, отмечающееся в последние месяцы, по-прежнему вызывает крайнюю озабоченность, причем сейчас беспокойство проявляет не только ЦБ, но и правительство. Представители и Банка России, и Минфина говорят о перегреве экономики: спрос растет значительно быстрее предложения, и повышение ставки не может существенно сказаться на темпах экономического роста. Вкупе со значительным объемом сбережений, невозможностью перенаправить их на потребление за рубежом в рамках туристического сезона и при активной динамике кредитования фон для повышения и цен, и инфляционных ожиданий вполне осязаемый.

По мнению главного экономиста ЮниКредит Банка Артема Архипова, в таких условиях «умеренное» повышение ключевой ставки на 25 б. п. может казаться недостаточным, тем более что временные лаги ДКП предполагают, что возможности ставками повлиять на инфляцию текущего года в июне уже достаточно эфемерны. В банке считают, что цикл повышения ставки продолжится и в следующие месяцы, в связи с чем во второй половине года она вырастет до 6%.

Старший аналитик банка «Уралсиб» Ирина Лебедева согласна с коллегой. По ее словам, последние действия регулятора демонстрируют, что сейчас более чем когда-либо ЦБ намерен добиться возврата инфляции к долгосрочной цели в кратчайшие сроки, что позволяет рассчитывать на решительность в его действиях.

Основная задача, стоящая перед Центробанком, — не допустить роста инфляционных ожиданий и, что еще важнее, закрепления их на высоком уровне, считает руководитель отдела инвестиционных продуктов «Тинькофф Инвестиций» Евгений Дорофеев. По его словам, Банк России уже продемонстрировал свою готовность к решительным шагам и в дальнейшем продолжит играть на опережение, повысив ставку еще на 50 б. п. до 5,5%.

Не видят смысла затягивать с нормализацией процентной политики и в Промсвязьбанке. Повышение ставки еще раз на 0,5 п. п. может ограничить предел повышения ставки в будущем, считает главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.

Аналитик Хоум Кредит Банка Станислав Дужинский также связывает возможное решение ЦБ поднять ключевую ставку до 5,5% с инфляцией и инфляционными ожиданиями. Прирост индекса потребительских цен, по данным Росстата, в мае превысил 6% в годовом выражении, и снижения инфляции до целевого уровня не ожидается раньше середины следующего года. В этой ситуации, считает Дужинский, регулятор будет использовать доступные ему методы монетарного сдерживания роста потребительских цен.

Высокую вероятность повышения ключевой ставки сразу на 0,5 п. п. видят и в Россельхозбанке. Руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов полагает, что Банк России при принятии решения будет учитывать не только фактически складывающийся уровень инфляции, но и динамику наблюдаемой инфляции, показатели которой находились на максимуме за последние три-четыре года. Будут приняты во внимание темпы роста экономики, и в случае удержания высоких показателей восстановления экономики потенциальное негативное влияние роста ставки не будет ограничивать регулятор в принятии решения. Наконец, немаловажным фактором будет соотношение темпов роста пассивов (депозитов и текущих счетов корпоративных клиентов и физических лиц) и активов (потребительское и ипотечное кредитование, рост выдачи долгосрочных кредитов) для сокращения «горячего» спроса и стимулирования сбережений в противовес кредитованию.

Старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин также не сомневается в стремлении ЦБ скорее вернуть ключевую ставку к предковидному уровню (6% в марте 2020 года). Причины для такого жесткого сценария все те же: рост инфляции и инфляционных ожиданий и признаки перегрева экономики. Подобные ожидания высказали также аналитики ВТБ, УБРиР, МКБ, АТБ и АКРА.

Банк России начал публиковать результаты макроэкономических опросов аналитиков Такие опросы Центробанка станут регулярными.

Чего ждать дальше?

По мнению Дмитрия Тарасова, исходя из прогноза инфляции и задачи выхода на уровень нейтральной денежно-кредитной политики, уровень ставки на конец года может достигнуть 5,75—6%. Это будет означать выход на нижнюю границу коридора ставок нейтрального уровня.

При этом инфляция под влиянием решений Банка России будет постепенно снижаться. В значительной степени повлиять на темпы ее снижения может уровень производства сельскохозяйственной продукции, поступление на рынки нового урожая. Экономика, постепенно преодолевая последствия пандемии, покажет рост на уровне 2,7—2,9% за 2021 год. Изменение ключевой ставки не окажет заметного негативного влияния на темпы экономического роста, но сделает его более сбалансированным, устойчивым.

Более значимые изменения произойдут на банковских рынках. Постепенно увеличатся ставки по депозитам и в меньшей степени по текущим счетам. Динамика ставок будет примерно соответствовать динамике ключевой ставки. Это приведет к восстановлению притока клиентских средств как корпоративных клиентов, так и физических лиц. Доля депозитов вновь начнет расти, однако темпы этих изменений будут невысокими. Рост ставок произойдет в том числе и по кредитам. Это приведет к нормализации темпов роста кредитования, и тогда прирост кредитов будет соответствовать приросту клиентских средств у банков. Излишнее давление кредитных средств на потребительский спрос будет устранено, благодаря чему снижение инфляции будет устойчивым и плавно будет приближаться к целевому уровню.

Юлия КРИВОШЕЕВА, Banki.ru

