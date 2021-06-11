Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 11 июня, принял решение повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 5,5% годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«Совет директоров Банка России 11 июня 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 50 б. п., до 5,5% годовых. Российская и мировая экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось ранее. Инфляция складывается выше прогноза Банка России. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрастает в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. На краткосрочном горизонте это влияние усиливается ростом цен на мировых товарных рынках. C учетом высоких инфляционных ожиданий баланс рисков значимо сместился в сторону проинфляционных», — отмечается в релизе.



Повышенное инфляционное давление в условиях завершающегося восстановления экономики, поясняет регулятор, может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели.

«Это формирует необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. В условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели Банка России во втором полугодии 2022 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», — замечает ЦБ.



Опрошенные Банки.ру аналитики также ожидали повышения ключевой ставки. Основными драйверами повышения ставки они назвали высокий уровень инфляции и относительно быстрое восстановление экономической активности в России и мире. Мнения экспертов расходились только в том, насколько резким будет курс на возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике.



Это четвертое заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке в текущем году. На заседании 12 февраля 2021-го ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. В марте ключевая ставка была повышена впервые с 2018 года — на 0,25 процентного пункта, до 4,5%. На последнем заседании 23 апреля Банк России повысил ключевую ставку на 0,5 п. п. — до 5% годовых.



Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 23 июля 2021 года.



Движение ключевой ставки — один из факторов, которые заставляют кредитные организации пересматривать свои ставки по депозитным и кредитным продуктам. Об ожиданиях повышения ставок по вкладам на фоне возвращения регулятора к нейтральной денежно-кредитной политике заявляла в конце мая глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

