✅ Сергей Собянин продлил выходные в Москве, чтобы приостановить рост заболеваемости COVID-19. Дни с 15 по 19 июня в Москве объявлены нерабочими. Мэр Москвы подписал указ о новых ограничениях, которые вводятся для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.



✅ Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 5,5% годовых. Повышенное инфляционное давление в условиях завершающегося восстановления экономики может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Это формирует необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, пояснил регулятор. ЦБ видит тенденцию к росту депозитных ставок на банковском рынке, что позволит повысить привлекательность этого продукта для населения.

✅ Телефонные мошенники придумали новую схему для кражи денег россиян. Мошенники в России обзванивают клиентов банков с помощью роботов и просят подтвердить перевод, убеждая, что в настоящее время операции по карте приостановлены.

✅ Крупным торговым сетям могут запретить работать по ночам и в выходные — эта мера позволит выравнять конкуренцию в отрасли с малым бизнесом, считают в Совете Федерации. Одна из проблем отрасли в регионах — сложность доступа товаров небольших производителей на полки в торговых сетях, а также доминирующее положение крупного ретейла.

✅ Банк России оценил майское укрепление рубля. Он укрепился к доллару, евро и более широкой корзине ключевых иностранных валют, свидетельствуют данные опубликованной Центробанком сводки.

✅ В России предлагают ввести безусловный доход в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка. На реализацию инициативы потребуется ежегодно около 18 трлн рублей. В экспертном сообществе указывают на то, что России не хватит средств на реализацию проекта.

✅ ЦБ отозвал лицензию у Энергомашбанка. Как поясняет ЦБ, банк полностью утратил собственные средства (капитал). Агентство по страхованию вкладов не позднее 23 июня начнет выплату страхового возмещения вкладчикам, а банки-агенты для этого будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 16 июня.

✅ Финомбудсмен вынес прецедентное решение по спору о списании средств со счета клиента банка. Финансовый уполномоченный впервые удовлетворил требования потребителя финансовых услуг, который обратился по поводу неправомерного списания денежных средств с его банковского счета.

✅ Власти подготовили поправки к законодательству, которые обяжут российские банки информировать финансовую разведку и ЦБ о запросах госорганов из «недружественных стран». Законопроект разработал Минфин, он обсуждался и был одобрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.

✅ Банки.ру подвел итоги акции «Нам 16 лет», по условиям которой участники могли выиграть три приза по 160 тыс. рублей каждый. Все победители получат персональное уведомление о выигрыше, а также памятку о порядке получения призов на указанный при регистрации номер телефона или e-mail.

✅ Бывает, что родитель, обязанный выплачивать алименты на содержание своего ребенка, скрывает свой доход. Например, от работы по совместительству. О том, что такое неустойка по алиментам и как ее получить — в новом выпуске Fingram.

✅ Идет третий сезон «Это к деньгам» — самый азартный из вышедших. Лена и Влад пошли за деньгами, а Таня зарядилась энергией. Эксперт четвертого раунда Георгий Ващенко из «Фридом финанс» без труда выбрал лучшую идею.

