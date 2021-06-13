Сергей Собянин продлил выходные в Москве, чтобы приостановить рост заболеваемости COVID-19. Дни с 15 по 19 июня в Москве объявлены нерабочими. Мэр Москвы подписал указ о новых ограничениях, которые вводятся для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 5,5% годовых. Повышенное инфляционное давление в условиях завершающегося восстановления экономики может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Это формирует необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, пояснил регулятор. ЦБ видит тенденцию к росту депозитных ставок на банковском рынке, что позволит повысить привлекательность этого продукта для населения.

Телефонные мошенники придумали новую схему для кражи денег россиян. Мошенники в России обзванивают клиентов банков с помощью роботов и просят подтвердить перевод, убеждая, что в настоящее время операции по карте приостановлены.

Крупным торговым сетям могут запретить работать по ночам и в выходные — эта мера позволит выравнять конкуренцию в отрасли с малым бизнесом, считают в Совете Федерации. Одна из проблем отрасли в регионах — сложность доступа товаров небольших производителей на полки в торговых сетях, а также доминирующее положение крупного ретейла.

Банк России оценил майское укрепление рубля. Он укрепился к доллару, евро и более широкой корзине ключевых иностранных валют, свидетельствуют данные опубликованной Центробанком сводки.

В России предлагают ввести безусловный доход в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка. На реализацию инициативы потребуется ежегодно около 18 трлн рублей. В экспертном сообществе указывают на то, что России не хватит средств на реализацию проекта.

ЦБ отозвал лицензию у Энергомашбанка. Как поясняет ЦБ, банк полностью утратил собственные средства (капитал). Агентство по страхованию вкладов не позднее 23 июня начнет выплату страхового возмещения вкладчикам, а банки-агенты для этого будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 16 июня.

Финомбудсмен вынес прецедентное решение по спору о списании средств со счета клиента банка. Финансовый уполномоченный впервые удовлетворил требования потребителя финансовых услуг, который обратился по поводу неправомерного списания денежных средств с его банковского счета.

Власти подготовили поправки к законодательству, которые обяжут российские банки информировать финансовую разведку и ЦБ о запросах госорганов из «недружественных стран». Законопроект разработал Минфин, он обсуждался и был одобрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.

Банки.ру подвел итоги акции «Нам 16 лет», по условиям которой участники могли выиграть три приза по 160 тыс. рублей каждый. Все победители получат персональное уведомление о выигрыше, а также памятку о порядке получения призов на указанный при регистрации номер телефона или e-mail.

Бывает, что родитель, обязанный выплачивать алименты на содержание своего ребенка, скрывает свой доход. Например, от работы по совместительству. О том, что такое неустойка по алиментам и как ее получить — в новом выпуске Fingram.

Идет третий сезон «Это к деньгам» — самый азартный из вышедших. Лена и Влад пошли за деньгами, а Таня зарядилась энергией. Эксперт четвертого раунда Георгий Ващенко из «Фридом финанс» без труда выбрал лучшую идею.