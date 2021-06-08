ЦБ пока не видит рисков отключения России от международной системы межбанковских переводов SWIFT. Об этом, как передает РИА Новости, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, выступая в Госдуме.

«Мы таких рисков пока не видим, но с точки зрения своей защищенности мы создали систему передачи финансовых сообщений, которая работает на внутрироссийские операции», — сказала Скоробогатова.

Она отметила, что востребованность этой российской системы растет. «Если вы посмотрите на цифры, 24,5% уже по доле операций в нашей системе к общему объему сообщений внутри России. 31 иностранный банк уже подключился к нашей системе из семи стран», — указала первый зампред ЦБ.

Наиболее активная из стран по подключению — Белоруссия, на нее приходится 22 банка из 31, добавила Скоробогатова.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тыс. крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее из-за более жестких санкций Запада. А на прошлой неделе рейтинговое агентство Moody's отметило риски отключения РФ от международных платежных систем, хотя и указало, что считает это маловероятным.



Отключить Россию от SWIFT не так просто, отмечает РИА Новости. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT — это международная частная организация, в этом смысле у Евросоюза нет компетенции на отключение от нее РФ. Постпред России при ЕС Владимир Чижов говорил РИА Новости, что РФ не ощущает угрозы в заявлениях западных политиков по возможному отключению от SWIFT: даже если это случится, то не станет катастрофой. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России создана своя система передачи финансовых сообщений.