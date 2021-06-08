Компания «МТС» и другие инвесторы вложат более 200 млн рублей в финтехплатформу TalkBank, следует из сообщений телекоммуникационного оператора, МТС Банка и TalkBank.

«ПАО «МТС» <…> объявляет об инвестициях корпоративного венчурного фонда МТС в финтехплатформу TalkBank. Общая сумма инвестиций в раунде составит 218,36 млн рублей (включая запланированный выкуп отдельных миноритариев) и будет структурирована в несколько траншей. Доля инвестиций МТС составит более половины общего размера раунда», — говорится, в частности, в релизе МТС.

Как уточняется, венчурный фонд МТС возглавил раунд, в котором также участвовали основатели венчурного фонда G&K Capital Павел Гольцблат и Ян Крусткалн, Фонд развития интернет-инициатив, компания JointJourney Сергея Дашкова и другие инвесторы. Привлеченные средства будут направлены на усиление команды, инфраструктуры, расширение рыночной позиции компании в России и запуск пилотного проекта в Европе.

В структуре TalkBank два ключевых продукта: финтехплатформа и банк в мессенджерах без отделений, мобильных приложений и кол-центров, напоминают в МТС. Сейчас стартап разрабатывает бота, построенного на API смартбанка МТС Банка и технологиях чат-бота от TalkBank, — MTS Bank Now. На первоначальном этапе в нем будут доступны оформление виртуальных карт, Р2Р-переводы и цифровой финансовый помощник. Первая версия MTS Bank Now будет запущена в ближайшие месяцы. До конца 2021 года бот научится оформлять заявки на кредиты, вклады, страховку и открывать счета.



У МТС Банка и TalkBank появится совместный бот в мессенджерах На первоначальном этапе бот поможет мгновенно выпустить виртуальную предоплаченную карту MTS Cashback Lite от МТС Банка и совершать переводы.

«Венчурный фонд МТС не впервые вкладывается в финтехстартап, ранее мы получили миноритарную долю в CoinKeeper — мобильном сервисе учета личных финансов. TalkBank — быстрорастущий перспективный, в том числе за рубежом, проект, имеющий опыт работы с привлеченными инвестициями. Также важно для нас, что команда стартапа предлагает продукт, представляющий интерес для экосистемы МТС. В частности, поэтому мы возглавили текущий инвестиционный раунд и планируем дальнейшее активное сотрудничество с TalkBank», — прокомментировал руководитель венчурного фонда МТС Ислам Мидов.