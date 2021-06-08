Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает необходимой выработку позиции по этическим вопросам в части применения искусственного интеллекта: это может быть запрет применения некоторых форм, ограничение его использования в отдельных сферах, введение системы внешнего контроля за разработками. Об этом он заявил на совещании по вопросам защиты национальных интересов РФ в сфере разработки искусственного интеллекта, передает РИА Новости.

При этом важно не перегнуть палку с запретами, отметил Медведев.

«Этические вопросы пока нигде не решены, только начинают обсуждаться. Надо сформировать позицию по чувствительным вопросам, я имею в виду... возможный запрет применения некоторых форм искусственного интеллекта, если это потребуется, ограничение его использования в отдельных сферах, введение системы внешнего контроля за разработками. Но здесь главное — не перегнуть палку. Запрещать мы хорошо умеем, не всегда, правда, эффективно это с точки зрения контроля», — сказал он.

Можно запретить то, что в конечном счете станет важным для человеческого развития, а Россия лишится этих возможностей, поэтому действовать нужно аккуратно, предупредил Медведев.



«Все это предстоит отрегулировать, здесь исключительно высока роль парламента», — добавил он.