Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Руснарбанка на уровне «ruBBB» со «стабильным» прогнозом, следует из релиза агентства.

«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен невысокими рыночными позициями, высокой рентабельностью бизнеса, адекватными достаточностью капитала, качеством активов и гарантийного портфеля, а также комфортной ликвидной позицией и консервативной оценкой уровня корпоративного управления. Позитивно на рейтинговую оценку влияет высокая вероятность оказания поддержки со стороны материнского банка (ПАО «Московский Кредитный Банк») в случае необходимости», — сказано в сообщении.

Агентство замечает, что нормативы достаточности собственных средств Руснарбанка находятся на комфортном уровне (на 1 апреля 2021 года Н1.0 равен 15,3%; Н1.2 равен 12,6%), что обуславливает адекватную устойчивость капитала к реализации кредитных рисков (буфер абсорбции убытков по нормативу Н1.0 на 1 апреля 2021 года позволял выдержать обесценение до 14,5% подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств). В ближайшей перспективе ожидается увеличение размера капитала первого уровня за счет конвертации субординированного долга банка в уставный капитал. Операционная эффективность бизнеса находится на высоком уровне (за период с 1 апреля 2020 года по 1 апреля 2021-го показатель ROE по прибыли после налогообложения по РСБУ составил 20%), при этом отмечается увеличение уровня чистой процентной маржи с 6,5% до 8,5% на фоне высоких темпов роста розничного кредитования, говорится в релизе.

«Кредитный портфель банка, формирующий основную часть активов, представлен преимущественно кредитами, выданными физическим лицам (55% валовых активов на 1 апреля 2021 года). Розничный кредитный портфель характеризуется низким уровнем просроченной задолженности (1,7% на 1 апреля 2021 года, согласно данным отчетности по РСБУ), в структуре ссуд физлицам преобладают автокредиты (свыше 80% портфеля)», — уточняют эксперты.

По состоянию на 1 апреля 2021 года гарантийный портфель банка превышает величину его капитала в 6,8 раза (на 1 апреля 2020 года — в 4,9 раза). Уровень выплат по гарантиям оценивается как приемлемый (отношение выплат по выданным гарантиям и поручительствам к совокупному объему выданных гарантий и поручительств за период с 1 апреля 2020 года по 1 апреля 2021 года составило 0,4%). В числе прочего отмечается высокий уровень страховой защиты гарантийного портфеля (96% портфеля по состоянию на 1 февраля 2021 года было застраховано в компании с кредитным рейтингом на уровне «ruAAA» по шкале «Эксперт РА»).

«Активная работа банка по предоставлению банковских гарантий и РКО с использованием собственного ПО, позволяющего обеспечивать дистанционное обслуживание клиентов, а также выдача розничных кредитных продуктов через партнерские точки продаж позволяют банку наращивать объемы бизнеса без расширения физического присутствия», — пишут аналитики.



Агентство оценивает диверсификацию ресурсной базы банка по источникам фондирования как высокую. Запас балансовой ликвидности обеспечивает адекватный уровень покрытия привлеченных средств, также банк располагает доступом к существенным источникам привлечения дополнительной ликвидности под залог ценных бумаг, которые активно использует в своей деятельности в рамках сделок РЕПО.



В «Эксперт РА» указывают, что стратегия банка до 2025 года предусматривает упор на гарантийный бизнес и сегмент автокредитования. По итогам 2020 года банком не был достигнут целевой ориентир по части розничного кредитования, однако перевыполнение плановых значений по гарантийному направлению и отсутствие значимого роста стоимости риска позволило банку перевыполнить план по финансовому результату на 9%.