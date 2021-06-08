Группа «Райффайзен» запустила «Цифровую корзину» — систему простых кредитов для растущих цифровых компаний. Как уточняется в сообщении российского Райффайзенбанка, программа позволит вышедшим за рамки стартапа компаниям получить поддержку в общем объеме 100 млн евро.

В релизе отмечается, что подобных услуг для этого сегмента ранее практически не существовало. Для основателей и владельцев так называемых «скейлапов» — компаний, преодолевших фазу стартапа и расширяющих свой бизнес, — финансирование за счет заемного капитала более привлекательно, чем использование добавочного акционерного капитала, предполагающее отказ от дополнительных акций компании, подчеркивают в «Райффайзене».

Кредиты «Цифровой корзины» не предполагают никаких дополнительных расходов, кроме выплаты процентов. Срок кредитования может составлять от года до пяти лет в зависимости от потребностей клиента, допустимо досрочное погашение. Сейчас RBI приступает к формированию портфеля ведущих быстрорастущих компаний. Суммы кредитов составляют от 1 млн до 7 млн евро.

Уже реализовано первое пилотное финансирование в рамках «Цифровой корзины». Весь процесс от обработки заявки до выплаты средств занял 14 дней.

Чтобы стать участником программы, компания должна иметь годовой доход не менее 5 млн евро, привлечь не менее 3 млн евро от авторитетных инвесторов и сохранять прибыльный рост.

Подать заявку могут компании Западной Европы, а также всех регионов присутствия группы «Райффайзен» в Центральной и Восточной Европе. Отрасль компании не имеет значения: поддержку «Цифровой корзины» получают как ведущие компании SaaS (отрасль «программное обеспечение как услуга». — Прим. Банки.ру), платформы и приложения электронной торговли, так и инновационные проекты в сферах гейминга, медицинские технологические компании или новые игроки направления средств индивидуальной мобильности. Единственное исключение — это растущие компании в финансовом секторе (финтехи), для которых разработана программа RBI Elevator Venture.

«Помимо сведений об учредителях или менеджерах, условия отбора предполагают присутствие как минимум на двух рынках, налаженную внутреннюю систему контроллинга и допустимое соотношение заемных и собственных средств», — указывают в «Райффайзене».