SWIFT не собирается отключать Россию, поскольку это будет всем невыгодно. Об этом заявил исполнительный директор Российской национальной ассоциации SWIFT («РосСВИФТ») Роман Чернов в ходе выступления в Госдуме, передает ТАСС.

«Нас от SWIFT отключать не собираются. Почему? Очень просто: это никому не выгодно», — сказал он.

Также, выступая в Госдуме, о возможном отключении страны от системы SWIFT высказалась первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Так, по ее словам, регулятор пока не видит рисков реализации подобного сценария.

В Центробанке оценили вероятность отключения России от SWIFT ЦБ пока не видит рисков отключения России от международной системы межбанковских переводов SWIFT. Об этом, как передает РИА новости, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, выступая в Госдуме.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тыс. крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из более жестких санкций Запада.

Ранее Европарламент принял резолюцию по РФ с призывами к санкциям против «Северного потока — 2», «Росатома», «русских олигархов», а также к отключению РФ от системы SWIFT в случае «вторжения на Украину». Тема отключения России от SWIFT регулярно поднимается в Брюсселе в периоды обострения отношений с РФ в последние годы. Впервые Европарламент выступил с призывом отключить РФ от системы межбанковских расчетов в 2014 году в резолюции, принятой после воссоединения Крыма с Россией. Подобные призывы в это же время звучали и от законодателей в США.