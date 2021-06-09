Россияне смогут автоматически получать выплаты от государства через госуслуги, пишут «Известия» . На сайте появится дополнительный сервис — согласие на проактивное перечисление мер социальной поддержки, отдельных заявлений подавать не потребуется, рассказали в Минтруде. Такая функция будет доступна в рамках социального казначейства, над которым сейчас работает ведомство. По словам министра финансов Антона Силуанова, социальное казначейство повысит адресность десятков миллиардов рублей, направляемых на поддержку граждан, в перспективе речь может идти о сотнях миллиардов. Для автоматического получения помощи от государства необходимы реквизиты счета, на который эти выплаты будут приходить. Если они изменятся, их можно будет скорректировать в режиме онлайн.

Проактивно будут предоставляться все меры, связанные с наступлением жизненных событий, — рождение ребенка, достижение пенсионного возраста и т. д. Помощь, связанная с нуждаемостью, будет начисляться по заявлению. Это касается пособий по безработице, социального контракта и др. Но справки в дополнение к таким заявлениям не потребуются, подчеркнули в Минтруде. Минцифры занимается подготовкой нормативных документов, которые позволят гражданам предоставлять реквизиты счетов на портале госуслуг для получения мер господдержки, в том числе проактивно.

Банки на новую функцию по автоматическому зачислению средств от государства возлагают большие надежды, рассказали источники на финансовом рынке. Для кредитных организаций это дополнительный способ по привлечению новых клиентов. В частности, «Сбер» предлагал, чтобы деньги от правительства автоматически перечислялись только на их счета, однако остальные банки резко выступили против. По словам представителя другого банка, если у реквизитов, указанных на сайте госуслуг для получения госвыплат, будет пластиковая карта, то она должна быть выпущена платежной системой «Мир». Это еще не окончательное решение, но такое обсуждение ведется, подчеркнул он.

Президент: большинство госуслуг через три года должны предоставляться онлайн Также он предложил перевести вопрос взыскания алиментов на удаленный формат.

ВТБ принимает активное участие в разработке проекта и будет готов предложить открыть подобный счет всем своим клиентам. Как отметили в банке, для всех выплат будет открыт один счет, что избавляет пользователя от необходимости следить за несколькими финансовыми источниками. Кроме того, в данном случае начисления будут проходить проактивно: как только у клиента, например, родится ребенок, он сразу будет получать выплаты (без необходимости подавать заявления), рассказали в ВТБ. В РНКБ считают, что оптимальной стала бы возможность выбора для каждого россиянина из уже имеющихся собственных счетов и карт для предоставления подобного функционала, однако с условием, что этот счет будет уникален. Необходимость же открытия нового отдельного счета может стать дополнительной нагрузкой на банки и граждан.