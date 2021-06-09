Платежная система «ВКонтакте» VK Pay привлекла в качестве партнера ВТБ, который запустит в ней новый для себя продукт — рассрочку, пишет «Коммерсант» . Об этом сообщил зампред правления банка Анатолий Печатников. Запуск пилотного проекта намечен на осень. В ВТБ рассчитывают за счет проекта расширить клиентскую базу. Ежемесячный объем аудитории VK Pay оценивается в 17 млн человек, у банка свыше 14 млн розничных клиентов. Стратегическая задача — удвоить их число к 2030 году.

Сейчас клиенты VK Pay уже могут оформить рассрочку через Хоум Кредит Банк (с лимитом 300 тыс. рублей), покупая товары у партнеров, а также на маркетплейсе «ВКонтакте». В ВТБ рассчитывают, что к 2025 году в рамках партнерства будут выдавать около 3 млн рассрочек ежемесячно, а среднемесячный объем покупок может достигать 19 млрд рублей. Следующим этапом после запуска сервиса может стать увеличение среднего чека рассрочки и возможность предлагать клиентам новые продукты, в частности кредитные карты или кредит наличными, добавили в банке.

VK Pay запускает бесплатную виртуальную карту Visa Ею можно будет расплачиваться и офлайн.

Сервис VK Pay не является массовым для оплаты, и его развитие ограничено тем, что для многих компаний основатели сервиса выступают конкурентами, считает директор процессингового центра «КартСтандарт» Майя Глотова. Новому игроку, имеющему изначально крайне ограниченную инфраструктуру приема, будет сложно заинтересовать как потенциальных клиентов, так и партнеров, считает она. По словам независимого эксперта на рынке платежных карт Дмитрия Вишнякова, качество заемщиков будет также вызывать вопросы со стороны управления кредитными рисками банка. Кроме того, динамика роста количества клиентов самого VK Pay достаточно скромная и говорить о существенном росте в будущем было бы преувеличением, считает он.

Платежный сервис постепенно превращается в независимый финансовый продукт, в будущем способный привлекать новых пользователей, считает региональный директор международного платежного оператора Ecommpay в Москве Андрей Моряков. Социальная сеть сможет монетизировать клиентуру более активно, так как кредитный продукт дорогой, вероятнее всего, компания будет делить прибыль с ВТБ. Также, по словам Морякова, аудитория «ВКонтакте» молодая и должна будет тщательно разобраться в условиях рассрочки, обратить внимание на условия договора, чтобы рассрочка не превратилась в банковский кредит. Также возможны стандартные риски для пользователей соцсетей: спам от банков и микрокредитных компаний, взлом аккаунта.