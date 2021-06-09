Национальный совет финансового рынка (НСФР) и Ассоциация банков России (АБР), в которые входят крупные игроки, раскритиковали поправки ко второму чтению в законопроект о противодействии нежелательным организациям в стране, пишет РБК . Свою позицию они обозначили в письмах одному из авторов инициативы, главе комитета Госдумы по безопасности Василию Пискареву. Участники рынка «концептуально не поддерживают» поправки, которые касаются основного «антиотмывочного» закона (115-ФЗ) и предписывают банкам вести обязательный контроль за переводами в пользу физлиц и компаний из некоторых зарубежных стран. По словам замруководителя НСФР Александра Наумова, банки прогнозируют рост затрат на контроль в десятки, а некоторые — в сотни раз. Срок вступления поправок в силу — 1 октября этого года — нереалистичен. Наумов подчеркивает, что доработки в законопроект были внесены неожиданно, без обсуждения с рынком.

Группа депутатов внесла 4 мая законопроект «о противодействии нежелательным организациям». В пояснительной записке к нему утверждалось, что иностранные структуры проводят обучение гражданских активистов из России для «продвижения протестных настроений в массы». В частности, документ предлагает расширить перечень признаков, по которым организацию можно отнести к «нежелательным», и включить в него пункт о посредничестве при проведении финансовых операций с уже запрещенной НКО. При подготовке ко второму чтению в законопроекте появились поправки, которые касаются антиотмывочного закона. Депутаты предложили обязать банки вести обязательный контроль за переводами денег из-за рубежа в пользу физлиц или компаний, если средства поступают из некоторых стран или с территорий, обладающих самостоятельной правоспособностью. Перечень таких государств и территорий определяет уполномоченный орган. Третье чтение проекта намечено на 9 июня.

Росфинмониторинг получит контроль над переводами из ряда стран Мера не коснется НКО, которые являются государственным органом, государственной компанией, публично-правовой компанией и потребительским кооперативом.

В письме НСФР приводятся разные аргументы против текущей редакции законопроекта. Почти все они сводятся к тому, что новые правила контроля потребуют от банков «значительных финансовых расходов» и отслеживания всех операций из-за рубежа практически в ручном режиме. Но больше банки беспокоит появление нового типа операций, по которым придется докладывать в Росфинмониторинг. В письме АБР отмечается, что объем сообщений в ведомство только по одному новому коду может превысить весь текущий объем сообщений в два-три раза. Банкам придется увеличить численность комплаенс-менеджеров как минимум на 50%.

Согласно предварительным оценкам опрошенных НСФР банков, если закон будет принят в нынешнем виде, регуляторная нагрузка увеличится многократно: по подсчетам СберБанка — в 24 раза, Альфа-Банка — в десять раз, пишет «Коммерсант» . Как сообщили в Тинькофф Банке, из-за отсутствия «пороговых» сумм и расширения субъектного состава участников операций количество направляемых банком сообщений в день возрастет в четыре-пять раз. Чтобы избежать такой нагрузки, НСФР предлагает ограничить сумму операций, которые подлежат обязательному контролю, 600 тыс. рублей. В АБР предлагают ввести порог в 100 тыс. рублей и отодвинуть дату вступления закона в силу на 180 дней с момента его опубликования. НСФР предлагается перенести ее на 1 июля 2022 года. В законе говорится, что под обязательный контроль попадает плательщик из страны, находящейся в списке ФАТФ, или его банк. По словам вице-президента Ассоциации банков России Алексея Волуйкова, предлагается оставить только банк, потому что он известен, его юрисдикция очевидна, а проследить за каждым плательщиком нереально. То же самое касается и переводов с помощью карт из-за малого количества информации о том, кто переводил деньги, предлагается исключить их из подлежащих обязательному контролю, отметил он.

Росфинмониторинг не раскрывал, переводы из каких стран могут попасть на особый контроль банков. Перечень государств будет доведен до банков, заверил представитель службы. По его словам, служба поддерживает поправки в «антиотмывочный» закон, поскольку они «соответствуют имеющимся рискам». Вопросы практической реализации норм будут обсуждаться с банками после принятия законопроекта, но до их вступления в силу, добавил он. В ЦБ не ответили на запрос издания.

Эксперты сомневаются, что предложенные банкирами поправки могут попасть в нынешнюю версию. По словам главы комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова, вряд ли предложения могут быть учтены в третьем чтении.

