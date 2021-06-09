В Басманный райсуд Москвы поступили материалы уголовного дела в отношении бывшего совладельца банка «Траст» Ильи Юрова, пишет «Коммерсант» . Следственный комитет России (СКР) обвиняет его в хищении из кредитного учреждения 14,6 млрд рублей. Судить экс-банкира будут заочно, поскольку уже почти шесть лет он находится в международном розыске.

Как следует из поступивших в суд материалов, Юрова обвиняют по трем эпизодам хищения путем растраты и присвоения в период с 2012 по 2014 год. Вместе с остальными фигурантами Юров и его партнеры, являясь хозяевами двух кипрских компаний, воспользовались своим положением в кредитном комитете «Траста», который выдал кредит этим фирмам на 9 млрд рублей. Заем компаньоны так и не вернули. Затем на другую кипрскую компанию сообщники вывели евробонды, купленные на деньги «Траста». На этом кредитное учреждение потеряло еще почти 1 млрд рублей. Также на зарегистрированный на Бермудских островах офшор, владельцами которого также якобы являлись Юров и его партнеры, было выведено еще 11 млн евробондов, приобретенных на средства банка «Траст». В результате этих действий кредитное учреждение не получало доходов, а в итоге оказалось в финансовом кризисе.

Банк «Траст» запрашивает данные в США в рамках спора с экс-владельцами В том числе «Траст» может направить повестки нескольким финансовым организациям, включая банк Wells Fargo.

Расследование обстоятельств вывода активов «Траста» началось по заявлению ЦБ после того, как банк «Открытие» в 2014 году приступил к его санации. На это из бюджета было выделено 127 млрд рублей. Зампред ЦБ Михаил Сухов тогда оценил размер «дыры» в балансе «Траста» в 114 млрд рублей, причем половина этой суммы приходилась на необслуживаемые кредиты, которые выдавались структурам, близким к владельцам банка.

Если по делу Юрова будет вынесен обвинительный приговор, Генпрокуратура направит его в Британию и на Кипр для исполнения.