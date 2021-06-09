📰 Рынок ремонта вагонов может стать полностью частным — РЖД хочет продать свою последнюю вагоноремонтную «дочку» — АО «ВРК-1», пишут «Известия» . Такое предложение содержится в письме первого замглавы компании Вадима Михайлова гендиректору Олегу Белозерову. В 2019—2020 годах монополия уже продала две вагоноремонтные «дочки» суммарно за 19,4 млрд рублей и хотела оставить ВРК-1 в собственном периметре. Но в условиях сокращающегося спроса на услуги вагоноремонтных предприятий, роста конкуренции и снижения ценника ремонта ее ждет падение акционерной стоимости. При этом оптимизация себестоимости ремонта у ВРК-1 по сравнению с конкурентами ограничена социальными обязательствами РЖД, следует из документа. Несмотря на это, эксперты считают этот актив привлекательным и полагают, что у него уже появились потенциальные покупатели.

📰 На фоне роста количества частных инвесторов на фондовом рынке управляющие компании стараются расширить предложение биржевых финансовых инструментов, пишет «Коммерсант» . В этом году сразу две УК — «Атон Менеджмент» и «Сбер Управление активами» — вывели на рынок линейки паевых фондов. Во втором случае фонды позиционируются не по классам активов, а по уровню риска. Фонды будут востребованы в первую очередь новыми инвесторами, выходящими на фондовый рынок, считают управляющие. При этом участники рынка отмечают, что инвесторы с опытом могут самостоятельно собрать аналогичные портфели.

📰 Доход от продажи вторсырья физлицами хотят освободить от НДФЛ, но только на сумму до 4 тыс. рублей в год, пишут «Известия» . Налоговыми агентами станут покупатели, то есть переработчики, например, металла — по аналогии с работодателем, который выплачивает сборы за сотрудника. Об этом сказано в поправках в Налоговый кодекс РФ, которые Минпромторг разослал бизнесу для обсуждения. Сейчас подоходный налог должен уплачиваться с любой суммы дохода, но при этом действует ежегодный налоговый вычет в 250 тыс. рублей. Необлагаемых 4 тыс. рублей мало для металла — из-за нововведений переработчики могут увеличить стоимость лома на 13%, чтобы продавцы не ушли на серый рынок, считают в отрасли. Это приведет к очередному подорожанию металлопродукции для строительства и машиностроения, сказано в отзыве на законопроект ассоциации «Руслом.ком».

📰 «ВымпелКом» ведет переговоры о покупке компании DataFort — облачного подразделения IBS, пишет РБК , ссылаясь на источники. Один из собеседников утверждает, что сделка будет закрыта в ближайшее время. По словам другого источника, компаниям еще необходимо получить разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, поскольку DataFort работает с криптографическими средствами, а «ВымпелКом» принадлежит иностранному холдингу VEON. Один из собеседников отмечает, что в рамках сделки IBS оценивает стоимость своей «дочки» по мультипликатору 13 EBITDA, или в 2,5—3 млрд рублей. Логика сделки — в следующем, объяснил один из источников: для «ВымпелКома» это «очень хорошее усиление своего b2b-направления облачных сервисов, а для IBS — хороший выход из актива. По словам еще одного источника, IBS занимается в первую очередь IТ-консалтингом, а бизнес, связанный с дата-центрами, для группы является не совсем профильным. При этом для дальнейшего развития требуются серьезные капвложения.