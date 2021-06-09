Банк «Международный Финансовый Клуб» с 9 июня повысил ставки по вкладу «МФК Выгодный». Доходность депозита составит 5,5—6,35% годовых (вместо 5,4—6,1%). Минимальная сумма — 100 тыс. рублей.
Сроки привлечения средств — шесть, 12 и 24 месяца. Дополнительные взносы возможны только в первые три дня с даты заключения договора. Расходные операции не допускаются. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.
Выплата процентов осуществляется в конце срока. Условием открытия вклада является отсутствие действующего вклада «МФК Выгодный».