СберБанк планирует в перспективе одного — двух лет сократить присутствие своего банковского бизнеса в европейских странах, рассказал в интервью ТАСС первый зампредседателя правления банка Лев Хасис.

«Ввиду геополитической ситуации мы сейчас сокращаем наше присутствие как банковского бизнеса в других странах. Мы уже вышли из Турции. Мы уже сказали, что мы рассматриваем варианты, связанные с тем, как уменьшить свое присутствие в Европе. Я думаю, что [это произойдет] в перспективе одного — двух лет», — сказал он.

СбеБанк Европа (Sberbank Europe AG) — банковская группа, в состав которой входят активы группы Сбербанк в Восточной и Центральной Европе. Штаб-квартира Sberbank Europe AG расположена в Вене, 100% акций группы принадлежит Сбербанку.

Sberbank Europe представлен на восьми европейских рынках: в Австрии, Боснии и Герцеговине в Сараево и Бане Луке, Хорватии, Чешской Республике, Венгрии, Словении, Сербии и Германии.

Sberbank Europe AG вошел в состав международной группы СберБанк в 2012 году, когда СберБанк приобрел австрийскую банковскую группу Volksbank AG.