Чистая прибыль ВТБ за пять месяцев текущего года составила 112 млрд рублей, в том числе в мае — 25,4 млрд рублей, увеличившись в 2,2 и в 28,2 раза соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Такие неаудированные неконсолидированные финансовые результаты по РСБУ представлены в релизе группы.

«По итогам мая 2021 года банк продемонстрировал рост прибыльности, продолжающий положительную динамику текущего года», — сказано в релизе.

Чистый процентный доход составил 235,2 млрд и 56,2 млрд рублей за пять месяцев и май 2021 года соответственно, увеличившись по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на 27,7% и 47,9%. «Ключевым фактором роста чистого процентного дохода стал выросший объем кредитного портфеля. Также на величину чистого процентного дохода оказал положительное влияние рост процентных доходов от вложений в долговые ценные бумаги Российской Федерации и прочих резидентов. Доход от долговых ценных бумаг РФ увеличился по сравнению с аналогичным периодом на 241,7%, составив 26,7 млрд рублей», — поясняют в банке.



Чистый комиссионный доход составил 13,5 млрд рублей и 65 млрд рублей за май и пять месяцев 2021 года соответственно, увеличившись на 64,6% и 36,3% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Основным драйвером роста комиссионных доходов являлись брокерские комиссии.

Совокупные активы банка по состоянию на 1 июня 2021 года составили 17,9 трлн рублей, увеличившись на 9,3% с начала года и на 2,5% за май.



Суммарный кредитный портфель достиг 12,6 трлн рублей, увеличившись на 6,1% с начала года и на 1,2% за май. Объем кредитов физическим лицам вырос на 12,5% и 2,7% за пять месяцев и май 2021 года соответственно, достигнув 3,7 трлн рублей. Объем кредитов юридическим лицам достиг 8,9 трлн рублей, увеличившись на 3,7% и 0,6% с начала года и за май соответственно.



Объем средств клиентов по состоянию на 1 июня 2021 года составил 15,4 трлн рублей, увеличившись за пять месяцев и май на 14,2% и 2,5% соответственно. В структуре клиентских привлечений 66,4% составляют средства юридических лиц, 33,6% — средства физических лиц.



Нормативы достаточности капитала банка находятся на уровнях, существенно превышающих регуляторные минимумы. По состоянию на 1 июня 2021 года норматив Н1.0 (общий) составлял 11,40%, Н1.1 (базовый) — 8,25%, Н1.2 (основной) — 9,68%.



«Для повышения степени прозрачности деятельности и максимально оперативного информирования о финансовых результатах банка мы вводим новый формат публичного раскрытия — основные финансовые результаты в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), рассчитываемые на основании данных бухгалтерского учета и управленческой отчетности. Сегодня мы публикуем результаты за май и пять месяцев 2021 года, и в дальнейшем мы будем делать эти раскрытия в течение пяти рабочих дней после окончания каждого месяца. Мы воспринимаем эти результаты как предваряющие публикацию консолидированной отчетности группы ВТБ по МСФО, позволяющие раньше оценить основные тренды, с учетом того, что в нормальных условиях чистая прибыль группы по МСФО превышает чистую прибыль Банка по РСБУ. Надеюсь, что новый формат раскрытия будет полезным для инвесторов и аналитического сообществ», — сказал член правления, финансовый директор банка ВТБ Дмитрий Пьянов.