Биткоин стал официальным платежным средством в Сальвадоре в результате принятия соответствующего закона парламентом страны, пишет РБК . Президент страны Найиб Букеле сообщил, что подпишет документ в ближайшее время, после чего тот «немедленно» вступит в силу. Для создания инфраструктуры под платежи в криптовалюте будет дано 90 дней. Принятие биткоинов к оплате станет обязательным в стране.

Также правительство планирует создать официальный криптокошелек, и будет хранить в нем биткоины на сумму в 150 млн долларов в трастовом фонде на базе Банка развития Сальвадора, чтобы гарантировать возможность автоматического и мгновенного обмена BTC на доллар США. По словам Букеле, создание современной финансовой инфраструктуры уже в ближайшее время поможет создать новые рабочие места.

Согласно закону, цены в Сальвадоре могут устанавливаться в биткоинах, также в криптовалюте можно будет уплачивать налоговые отчисления. Обмен биткоинов не будет облагаться налогом на прирост капитала, при этом обмениваться на доллары биткоины будут по рыночному курсу. Но легализация биткоина не означает полную замену доллара США, он по-прежнему будет использоваться в бухгалтерии в качестве базовой валюты.