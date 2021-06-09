Цифровое обслуживание россиян набирает обороты, демонстрируя уверенную позитивную тенденцию: рост с 18% в 2019 году до 22% в 2020-м, то есть почти каждую четвертую операцию россияне уже совершают в «цифре». Об этом свидетельствуют данные индекса готовности россиян к цифровому обслуживанию, запущенного консорциумом «Альфа-Групп» в партнерстве с агентством АС&М.

Индекс представляет собой показатель, наглядно демонстрирующий, насколько активно россияне пользуются цифровыми сервисами в ключевых секторах экономики: финансовых услугах, связи и розничной торговле.

На сегодняшний день активнее всего пользуются цифровыми сервисами потребители финансовых услуг — в этом секторе индекс уже составляет 55%. В продовольственной рознице — самом массовом сегменте по числу потребителей — индекс находится в пределах 20%, однако здесь самые высокие темпы роста и наибольший потенциал для дальнейшего перехода в онлайн.



«Продовольственная розница движется высокими темпами в сторону цифровизации сервисов для клиентов, запуская новые возможности дистанционного обслуживания — за год здесь индекс увеличился почти в два раза. Одним из драйверов для активного развития онлайн-обслуживания в том числе послужила пандемия коронавируса», — говорится в релизе.

В сегменте финансовых услуг (банковских и страховых) степень готовности россиян к цифровому обслуживанию высокая. Индекс демонстрирует, что клиенты финансового сектора наиболее активно используют цифровые витрины (мобильные приложения и личные кабинеты на сайте) и совершают цифровые трансакции. Клиенты банка также активнее других используют онлайн-каналы для взаимодействия с компанией (75% в 2020 году против 59% у сотового оператора, 19% — в страховании и 15% — в ретейле).

При расчете индекса использованы данные Альфа-Банка, «АльфаСтрахования», «Билайна», а также X5 Group, в совокупности уникальными клиентами компаний являются почти 90 млн россиян.