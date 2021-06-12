ВТБ Private Banking и платежная система Mastercard запускают новую клубную карту Mastercard Sphere для привилегированных клиентов банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Клуб объединит держателей карт самого высокого сегмента и откроет доступ к мероприятиям и уникальным привилегиям партнеров платежной системы и банка в сфере бизнеса, культуры, стиля жизни и персонального развития», — говорится в релизе.

Доступ к этим предложениям будет возможен только через мобильное приложение VTB Private Banking Club, где будет размещаться афиша клубных мероприятий.