Россия возглавляет список стран, наиболее пострадавших от криптовалютных угроз, говорится в сообщении Eset. Компания сообщает о росте криптовалютных угроз в 2021 году. В этом году в РФ было зафиксировано 8,9% от общего числа атак. Далее следуют Таиланд и Перу — с 5,6% и 5,3% соответственно, отмечается в сообщении.

В целом рост криптовалютных угроз, который начался во второй половине 2020 года, продолжился и в первой трети 2021-го. Количество обнаружений вредоносного программного обеспечения в данной категории выросло на 18,6%. Это связано с возросшей ценой на криптовалюты, что сделало их привлекательной целью для киберпреступников. Также угроз для майнинга стало больше на 22% по сравнению с показателями осени 2020 года. Эксперты связывают это с распространением нежелательного приложения (PUA) MSIL/CoinMiner.AA, также известного как Nice Hash Miner.

По словам руководителя отдела аналитики и автоматизации Eset в России Алексея Говядова, мошенникам играют на руку неквалифицированные инвесторы, которых стало много из-за моды на криптовалюту. Не разбираясь в деталях, пользователи скачивают первое попавшееся приложение со словом crypto в названии. Неопытные инвесторы вкладывают небольшие суммы, что также выгодно злоумышленникам — вероятность серьезного разбирательства из-за потерянных 10 долларов мала. Ажиотаж вокруг криптовалют сформировал для хакеров благоприятные условия, чтобы создавать фейковые приложения и обменники, пояснил Говядов.