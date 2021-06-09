Рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило банку «Кубань Кредит» долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте на уровне «B2» и изменило прогноз по ним со «стабильного» на «позитивный». Базовая и скорректированная базовая оценки кредитоспособности подтверждены банку на уровне «b2». Полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства .

Подтверждение рейтингов и рейтинговых оценок отражает устойчивость ключевых финансовых показателей банка к негативным эффектам экономического спада в России: «Кубань Кредит» сохранил сильные качество активов и прибыльность, улучшил показатели достаточности капитала, что укрепило его кредитоспособность на самостоятельной основе, поясняют аналитики. Подтверждение рейтингов «Кубань Кредита» также отражает его сильные позиции по фондированию и ликвидности.

Одновременно Moody's отмечает повышенные риски в связи с заметной долей строительной отрасли и сегмента малого и среднего бизнеса в кредитном портфеле банка.

Давление на базовую оценку кредитоспособности банка, отраженное агентством в виде ее негативной корректировки на одну ступень, продолжают оказывать факторы, связанные с корпоративным управлением, в частности концентрированная структура собственности и соответствующие риски, следует из релиза Moody's. Напомним, «Кубань Кредит» почти полностью контролируется предпринимателем Виктором Будариным и членами его семьи.



«Позитивный» прогноз по долгосрочным депозитным рейтингам банка обусловлен факторами, способными улучшить его базовую оценку кредитоспособности: агентство ожидает сохранения устойчивости финансовых показателей «Кубань Кредита» в ближайшие 12—18 месяцев при консервативном управлении рисками и диверсификации кредитного портфеля.