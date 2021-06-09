Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг СДМ-Банка на уровне «BВB+(RU)» со «стабильным» прогнозом. Сообщение об этом опубликовано на сайте агентства.

Как поясняется, кредитный рейтинг банка обусловлен «удовлетворительными оценками бизнес-профиля и риск-профиля. Высокие показатели рентабельности и достаточности основного капитала позволяют банку абсорбировать существенные потенциальные убытки. По мнению АКРА, СДМ-Банк сохраняет сильную позицию по ликвидности при повышенной концентрации ресурсной базы».

«Оценка бизнес-профиля («bbb-») банка остается удовлетворительной, при этом АКРА отмечает стабильно прозрачную структуру собственности и адекватное масштабу и стратегии банка качество системы корпоративного управления. СДМ-Банк развивает традиционные для себя направления: кредитование компаний малого и среднего бизнеса и предоставление им иных финансовых услуг», — говорится в релизе.

В АКРА напоминают, что сильная позиция банка по капиталу поддерживается высокими показателями достаточности (Н1.2 — 12,7% на 1 января 2021 года). СДМ-Банк сохраняет значительную прибыльность операций: коэффициент усредненной генерации капитала по итогам 2016—2020 годов составил 192 базисных пункта. Существенный буфер абсорбции непредвиденных убытков, высокая рентабельность и низкая текущая стоимость кредитного риска позволяют банку выдерживать сильный рост объема непредвиденных убытков: показатель достаточности основного капитала по регулятивным стандартам опустится ниже 6% только в случае дополнительного роста стоимости риска заметно выше 500 б. п.

Эксперты отмечают, что удовлетворительная оценка риск-профиля определяется адекватной системой риск-менеджмента и высоким кредитным качеством активов вне портфеля ссудной задолженности, а также концентрацией данного портфеля и высоким объемом принимаемого рыночного риска.

По оценке АКРА, уровень проблемной и потенциально проблемной задолженности в ссудном портфеле банка составляет 10,1% на 31 декабря 2020 года (в том числе доля просрочки более 90 дней — 1,8%). На указанную дату кредитный портфель СДМ-Банка составлял менее 20% активов.



Также АКРА отмечает, что основную часть активов банка (более 50%) формирует портфель ценных бумаг, в котором преобладают суверенные облигации РФ и корпоративные долговые инструменты высокого кредитного качества. Значительный объем ценных бумаг на балансе СДМ-Банка сопряжен с повышенным уровнем рыночного риска (существенно превышает 100% основного капитала). На балансе также сохраняются непрофильные активы, приносящие банку дополнительный доход.

«Позиция банка по ликвидности оценивается как сильная. В базовом сценарии расчета показателя дефицита краткосрочной ликвидности высокие объемы денежных средств и необремененных ценных бумаг высокого кредитного качества создают значительный избыток краткосрочной ликвидности. В стрессовом сценарии данный показатель оказывается выше 60%», — уточняется в релизе.